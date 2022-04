La ciambella romagnola: un dolce per tutte le feste

Per le festività pasquali sulle tavole romagnole non può mancare la tipica ciambella. Semplice, profumata, con una lunghissima tradizione alle spalle, la 'zambèla', veniva consumata con un bel bicchiere di vino, magari albana dolce, cagnina, o perchè no, anche sangiovese.

Pellegrino Artusi, la racconta nella ricetta 607 e per la sua preoparazione prevede come ingredienti farina, zucchero, burro, uova, la buccia di limone o anici o pezzettini di cedro candito, cremor di tartaro e bicarbonato di sodio per la lievitazione, latte per impastare.

Gli ingredienti principali delle ricette sono gli stessi, la tradizione propone alcune piccole varianti, ma una preparazione base prevede:

500 gr. di farina,

200 gr. di zucchero,

100 gr. di burro,

3 uova

1 bicchiere di latte circa

1 bustina di lievito per dolci,

scorza di limone non trattato qb

granella di zucchero

Preriscaldare il forno a 180 gradi. Alla farina aggiungere il burro a temperatura ambiente, le uova, lo zucchero ed iniziare ad impastare aggiungendo il latte. Inconporare anche la scorza di limone grattugiata e il lievito e continuare ad amalgamare fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Dividere l'impasto in due filoni, cospargerli con la granella di zucchero ed infornare per circa 30 minuti, fino a che la superficie non risulterà dorata.