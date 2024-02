Cinque forlivesi in finale a Miss Curvyssima: "Il concorso aiuta ad accettare le proprie forme"

La finalissima nazionale di Miss Curvyssima si terrà sabato 10 febbraio alle 19, nell'arena di Fico Eataly World di Bologna, che ospita l'evento per il secondo anno consecutivo, condotta da Fabrizio Cremonini. Cinque finaliste arrivano dal territorio forlivese e si raccontano, tra passioni, valorizzazioned el proprio corpo e autostima.

Alessia Rizzo, 28 anni di Niscemi e attualmente residente a Meldola, è operaia e sogna di viaggiare per il mondo. La sua decisione di partecipare a Miss Curvyssima è nata da "un desiderio di divertimento e di scoperta personale". C'è poi Daria Mannino, 36 anni, originaria di Mesagne e residente a Forlì, che esercita la professione di estetista con un grande amore per il ballo e la musica. Il suo desiderio più grande è quello "di avere una famiglia felice e di realizzare il sogno di aprire un negozio tutto suo. La scelta di partecipare a Miss Curvyssima nasceperchè non mi apprezzavo, avevo l'autostima a zero e sono riuscita a piacermi così come sono. Miss Curvyssima ha rappresentato un punto di svolta". Erica Bombardini, 38 anni, abita a Forlì, ed è un'impiegata tecnica e presidente di un'associazione sportiva dedicata al rally, pilota e navigratrce in questo sport. E' soddisfatta della, circondata da passioni e amore per la sua famiglia. "Ho deciso di partecipare per aumentare la fiducia in me stessa - spiega, mettermi in gioco e conoscere persone nuove.Miss Curvyssima mi ha permesso di aumentare la mia autostima, prima mi guardavo allo specchio e mi trovavo mille difetti, ora ho imparato ad accettare il mio corpo".

Marica Ferilli (in foto), 40 anni, è una parrucchiera di Forlì nata a Gallipoli. Per lei credere nei propri sogni è il primo passo per realizzarli. Ha scelto di partecipare a Miss Curvyssima perché vede nel concorso "un'opportunità di affermazione e di accettazione di sé. Io mi sono sempre piaciuta e accettata così come sono, il concorso, in questa società di persone che credono nel prototipo di donna che fanno vedere in tv, dà l'opportunità di crescere a livello emotivo e personale e ti fa sentire bella e sexy nella tua fisicità. Perché ricordatevi che tutti abbiamo dei difetti, ma pochi li sanno accettare e sanno accettarsi". Roxana Cimpan, 30 anni, originaria della Romania e ora residente a Forlì, lavora come cameriera e coltiva una passione per il fitness e i viaggi. Il suo sogno è aprire un centro estetico specializzato in manicure. La decisione di partecipare a Miss Curvyssima nasce dal suo "interesse per il mondo della moda e delle sfilate, un ambito che l'ha sempre affascinata. Quando ho ricevuto la chiamata dalla responsabile non ho esitato un secondo e mi sono buttata in questa nuova esperienza che mi ha aiutata tantissimo ad accettare e soprattutto valorizzare le mie forme".

Ideato da Samantha Togni, Miss Curvyssima giunta alla settima edizione, continua a portare in passerella donne che sfidano gli stereotipi convenzionali di bellezza. "Questo show non è solo un concorso di bellezza, ma un viaggio trasformativo che celebra la fiducia in se stessi e l'inclusività - spiegano gli organizzaztori -. Miss Curvyssima non è solo una competizione, ma un'espressione di solidarietà e sostegno tra le partecipanti. Attraverso un percorso fatto di sfide e sostegno reciproco, le concorrenti hanno scoperto la loro vera forza e bellezza condividendo un cammino comune di crescita personale e di incoraggiamento le une con le altre. Le partecipanti avranno l'opportunità di sfilare in abiti scelti da loro per esprimere la propria personalità, dimostrando che non esiste un unico modo di essere belle.