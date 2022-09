Pizzerie eccellenti 2022: un locale forlivese si guadagna la menzione per il secondo anno consecutivo

La pizza, uno dei piatti più amati dagli italiani e non solo, è la protagonista della classifica 2022 del sito “50 top pizza”, che ogni anno sceglie le migliori 50 pizzerie italiane, stila classifiche mondiali, e poi recensice le eccellenze per ogni Regione. Nelle prime due posizioni ci sono locali di Caserta e Napoli e nella top 50 non ci sono menzioni per la Romagna.

Andando però a vedere le Pizzerie Eccellenti 2022 ne vengono citate due in provincia: Margherì di Cesenatico e Qbio a Forlì, che aveva avuto il riconoscimento anche nel 2021. Di fronte a questo piatto che negli ultimi anni è diventato sempre più gourmet, con uno studio approfondito sulle lievitazioni e sugli impasti con farine di diversi tipi, i collaboratori di “50 top pizza” danno anche le motivazioni della scelta.

Sulla pizzeria di piazzale Della Vittoria si legge: “Q.bio si trova a ridosso di una delle piazze principali di Forlì, raggiungibile con mezzi pubblici. L’ambiente è moderno e di tendenza con arredi informali. Due sale interne e un cortile nel verde ospitano i clienti. Due o tre giovani pizzaioli lavorano in cucina a vista con abilità, rispettando accuratamente le norme igieniche. Le farine utilizzate sono di Tipo 1 o di farina di ceci bio. Gli impasti sono profumati, croccanti ai bordi e morbidi al centro, la cottura perfetta. I condimenti sono di buona qualità”. La pizza da provare assolutamente secondo gli eperti di 50 top pizza è Adria.

"50 Top Pizza" è la guida italiana e internazionale on line sulle pizzerie, lanciata nel 2017: non una semplice guida, ma una vera e propria classifica delle pizzerie del Belpaese, stilata da 100 collaboratori che le visitano in forma anonima e pagando il conto senza farsi riconoscere. Ogni anno assieme alle migliori pizzerie italiane saranno premiate anche delle pizzerie che si sono distinte nel corso dell'anno su base mondiale. Inquadrando gli stili di pizza che più condizionano il mercato.