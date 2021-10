"Come se non fosse passato tutto questo tempo": si ritrova la 5°D di Ragioneria del 1995

La 5°D del 1995, che ha frequentato Ragioneria, si è ritrovata giovedì sera per una pizzata al Parco Terme Panighina. "Volevamo fare la cena l'anno scorso per i 25 anni, ma essendo in piena pandemia covid abbiamo preferito rimandare la rimpatriata - spiega Loredana Amorosa, che ha organizzato l'appuntamento -. Quest' anno ho deciso di riprovarci invitando i miei compagni tramite un gruppo Whatsapp creato tempo fa'. Grazie al vaccino, ai tamponi e al green pass eravamo tutti piu' tranquilli".

La classe era praticamente al completo: "Eravamo 20 persone alla tavolata e per l'occasione c'era anche una torta con scritto 5°D 1995. E stata una bella serata, che ci ha fatto tornare indietro nei ricordi e che consiglio a tutti di fare. Ci siamo ricordati delle gite scolastiche e di alcuni professori. E' stato bello scherzare, farci tante risate e riabbracciarci con affetto, come se non fosse passato tutto questo tempo". La classe si ritroverà anche in futuro: "Ho proposto di rifarlo almeno una volta all'anno d'ora in poi, invece che ogni 5 o 10 anni", conclude Amorosa.