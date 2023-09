"Solo cose belle", sbarca in prima serata sulla Rai la commedia co-prodotta dalla forlivese Sunset Produzione

La commedia "Solo Cose Belle", diretta da Kristian Gianfreda con la coproduzione di Sunset Produzioni di Forlì e Coffee Time Film di Rimini, arriva su Rai 5 a cinquant’anni esatti dall’apertura della prima casa famiglia, venendo trasmessa lunedì 11 settembre alle 21.15. Presentato il 7 dicembre 2018 in visione straordinaria al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e in Senato il 7 maggio 2019, il film narra la storia di Benedetta, figlia del sindaco di un paese nell’entroterra di Rimini, e del suo amore per Kevin, membro di una colorata e stravagante casa-famiglia. La pellicola riesce così a trattare con un tono leggero e divertente temi delicati come migrazioni, disabilità, emarginazione sociale e crescita personale.

“Dopo Sky e le piattaforme - commenta Lisa Tormena, produttrice esecutiva di Sunset Produzioni -, "Solo Cose Belle" arriva anche in prima serata sulla Rai. Un riconoscimento per noi importantissimo, soprattutto per il valore sociale del film”. La pellicola nasce infatti dall’esperienza e dalla collaborazione con la Comunità Papa Giovanni XXIII e nel solco degli insegnamenti di speranza e cambiamento di Don Oreste Benzi, suo fondatore. Un cinema nato sul territorio che tramite determinati valori diventa universale.

"Solo cose Belle", visto da oltre 90.000 spettatori al cinema e tra i più scelti all’interno della piattaforma on demand di Sky, non solo ha riscosso il favore della critica cinematografica, ma si è anche aggiudicato numerosi selezioni e diversi premi e riconoscimenti in festival internazionali e nazionali, tra cui il Festival di Brooklyn, dove ha vinto per la miglior colonna sonora, lo Shangai Film Festival, il Festival di Calcutta e il Rome Indipendent Film Festival.

Sunset Produzioni, cooperativa di Forlì attiva nell’industria culturale e creativa, si occupa di ideazione, gestione e realizzazione di produzioni cinematografiche e audiovisive, comunicazione a 360°, organizzazione di eventi e formazione in ambito audiovisivo e digitale. Ha prodotto più di dieci film documentari a stampo sociale e antropologico che hanno ricevuto premi, menzioni e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

Nel 2018 ha prodotto il suo primo lungometraggio industriale a sfruttamento cinematografico: Solo cose belle. L’ultimo documentario, Cocoricò Tapes (co-prodotto con La Furia Film di Cesena), è attualmente in distribuzione nelle sale e sta partecipando di numerosi festival tra cui la Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e l’Ortigia Film Festival di Siracusa.

Il messaggio di Legacoop

"La notizia che Rai 5 trasmetterà il film "Solo Cose Belle" è una testimonianza del valore intrinseco del film e un riconoscimento nazionale del suo significato sociale e della sua qualità artistica - afferma Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna -. È quindi con grande soddisfazione che Legacoop Romagna si congratula per il risultato con la cooperativa Sunset e con tutti coloro che hanno lavorato a quest’opera che promuove un messaggio di inclusione e positività, perfettamente in linea con i valori della cooperazione. "Solo Cose Belle" è un esempio di come il mondo del cinema possa essere un veicolo potente per promuovere messaggi di inclusione sociale, accettazione e crescita personale. In questi anni la cooperativa Sunset Produzioni ha dimostrato un impegno straordinario nel portare avanti progetti cinematografici che oltre a intrattenere il pubblico stimolano riflessioni importanti sulla nostra società. Il loro lavoro nel campo dell'industria culturale e creativa è di ispirazione per tutta la filiera. Ne è esempio l’ultima realizzazione “Cocoricò Tapes”, che sta ottenendo significativi risultati di critica e di pubblico".