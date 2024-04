"Con coraggio e passione inizia una nuova avventura che arricchisce la città": taglio del nastro per la parafarmacia

Taglio del nastro a Meldola per la "Parafarmacia Primavera", in viale della Repubblica 3/A. Al timone dell'attività c'è la dottoressa Patricia Primavera. "In questi anni mi sono sempre emozionato andando ad inaugurare nuove attività nella nostra città - esordisce il sindaco Roberto Cavallucci -. Ogni volta ho provato ammirazione verso chi decide di compiere una nuova avventura di vita impegnandosi in prima persona con coraggio e passione nel proprio lavoro. Patricia ha saputo dare vita a questo spazio che gestisce con entusiasmo e grande competenza proponendo ai propri clienti prodotti di qualità ed una varietà di articoli che spazia da integratori, cosmetica, articoli sanitari, prodotti omeopatici e fitoterapici. A Patricia il mio più grande in bocca al lupo per questa attività che arricchisce la nostra città".