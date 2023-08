In tv si rivivono le emozioni del grande concerto di Radio Bruno in Piazza Saffi: su La5 una serata con i big della musica

La grande serata del concerto di Radio Bruno Estate a Forlì, che ha visto salire sul palcoscenico i cantanti emergenti della musica italiana, sarà trasmessa in televisione lunedì sera alle 21.10 sul canale Mediaset La5 (canale 30 del digitale terrestre). Il concerto si è svolto lo scorso 19 luglio in una gremitissima piazza Saffi. Quella di lunedì sarà quindi un'occasione per rivere la serata, cantare in compagnia le hit dell’estate e scoprire le interviste dal backstage. Il tutto condito con la simpatia di Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, che hanno condotto la serata, con la collaborazione di Georgia Passuello e Camilla Carnevali.

VIDEO - La serata di Radio Bruno

Dopo dodici anni il concerto di Radio Bruno ha portato nel cuore del centro storico oltre nove mila persone, che hanno riempito la piazza anche oltre le aspettative degli organizzatori. Sul palco, allestito di fronte alla statua di Aurelio Saffi, si sono avvicendati i protagonisti dell’estate musicale, da Emma a Paola e Chiara a Elettra Lamborghini a Diodato, richiamando pubblico da molte città d’Italia. Una serata all’insegna della musica e della solidarietà grazie alla raccolta fondi lanciata dall’emittente emiliana che ha donato 15 mila euro per la Romagna alluvionata - alla quale si sono aggiunti altri 15mila euro dal marchio Yoga - grazie alla vendita delle magliette “Romagna mia tin bota” realizzate per l’occasione.

“Abbiamo avuto davanti ai nostri occhi una piazza meravigliosa, una piazza mozzafiato - aveva spiegato a ForlìToday l'assessora al Turismo, Andrea Cintorino -. A me è venuta la pelle d’oca a vederla nonostante il caldo. Il concerto di Radio Bruno è stato per noi un ritorno importante perché da sempre è sinonimo di qualità e di professionalità. Abbiamo avuto nella nostra città per una sera tutti i nomi di punta del panorama musicale italiano e una piazza così piena, di gioia e di entusiasmo, è andata certamente oltre le nostre aspettative".

Lo show ha abbracciato oltre tre ore di musica, contando anche sul contributo musicale di altri nomi particolarmente noti della scena attuale, come Levante, Lda, Ariete e Shade. Il grande caldo della serata non aveva fermato l'entusiasmo del pubblico, che è decisamente esploso quando è salita sul palcoscenico Angelina Mango, vincitrice nella categoria "Canto" di "Amici", trasciando il pubblico con la sua "Sere d'estate". Una Piazza che ha cantato insieme a Diodato il successo di Sanremo 2020 "Fai rumore", ballato con Boomdabash e Paola e Chiara, prima del gran finale con Benji e Finley e la chiosa con Elettra Lamborghini, che ha infiammato il palcoscenico con le sue hit, balli e twerking.

La grande festa del concerto era iniziata intorno alle 20, con l'ora d'attesa scivolata via al ritmo dettato dalla speaker Laura Padovani e con Piazza Saffi a cantare in coro "Romagna Mia", diventato il canto d'orgoglio dei volontari che nei giorni immediati all'alluvione hanno dato il cuore per aiutare chi ha perso nulla. "Dopo tanta fatica e dopo tanto dolore ci voleva una serata come questa - aveva dichiarato sul palcoscenico il sindaco Gian Luca Zattini -. Ci sono ancora tante cose da fare, ma sicuramente Forlì ce la farà e tornerà ad essere il 'cittadone' bello, più importante".