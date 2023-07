Il grande concerto di Radio Bruno Estate torna a Forlì dopo 12 anni con Emma, Paola e Chiara e Elettra Lamborghini: la scaletta

Il grande palco allestito vicino Palazzo Albertini si appresta ad ospitare l'ultima tappa del tour estivo di Radio Bruno, che mercoledì sera si concluderà a Forlì, dopo le date di Ferrara, Piacenza e Carpi. Lo show, che potrà essere seguito in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e tramite la app Radio Bruno, torna in Piazza Saffi dodici anni dopo l'ultimo evento.

Sul palco saliranno i protagonisti dei questa estate musicale: Boomdabash, Paola e Chiara,Emma, Diodato, Ariete, Shade, Federica Carta, Coma_Cose, Elettra Lamborghini, Sethu, Angelina Mango, Tony Effe, Benji e Finley. Emma porterà il successo estivo “Mezzo Mondo” ma non mancherà il duetto con l'ex componente della Dark Polo Gang, Tony Effe “Taxi sulla Luna”.

Grandi protagoniste della serata saranno Paola e Chiara. Sono di fatto la reunion per eccellenza di questo 2023 e si esibiranno con le hit del momento "Furore", brano portato a Sanremo, e "Mare Caos" oltre ad intonare la nuova canzone, in collaborazione con i Boomdabash, intitolata “Lambada”. Elettra Lamborghini sarà protagonista con “Mani in alto”.

Grande attesa anche per i nuovi artisti che stanno spopolando: Ariete, Shade e Federica Carta,Sethu, Benji e Finley. Il duo, anche nella vita, dei Coma_Cose saliranno invece sul palco per coinvolgere tutto il pubblico con “L’Addio” “Fiamme negli occhi”. Per concludere, non come importanza, la giovane rivelazione di questa estate: Angelina Mango. Figlia del compianto artista Pino Mango e della straordinaria solista Laura Valente, ha decisamente scalato le classifiche di stream e vendita con “Ci Pensiamo Domani”.

A presentare la serata saranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli. Grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda in differita su La5 nel mese di agosto.

Le info di viabilità

E' prevista la chiusura di Piazza Saffi a partire dalle ore 14.30 con conseguente interdizione del transito anche del trasporto pubblico e del servizio taxi fino alle ore 00.30. I corsi principali di accesso a Piazza Saffi saranno percorribili unicamente fino alle immediate adiacenze. Corso della Repubblica è interessato anche dai lavori di Hera nel tratto compreso tra via Cignani e v. San Pellegrino Laziosi per i quali è già stata individuata una modifica della viabilità con apposita segnaletica.