'Nuvole a tempo di Jazz!': parte da Forlì la proposta a premi per giovani aspiranti fumettisti

Tutto pronto per la prima edizione del concorso regionale, in Emilia-Romagna, più atteso per gli appassionati della Nona Arte, il Contest gratuito a premi 'Nuvole a tempo di Jazz!', promosso dalla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub e dal Naima Fondation, dal 1 settembre 2023 rivolto ai giovani appassionati di fumetto, un'occasione ghiotta per chi cerca una strada verso l'esordio fumettistico.

La locandina, con l'illustrazione di Maurizio Berdondini, propone il tema da seguire, dedicato al mondo del Jazz: raccontando in 3 tavole una storia completa tutti gli interessati non professionisti, dell'età dai 18 ai 28 anni, che non abbiano mai pubblicato in ambito nazionale o internazionale, potranno inviare i propri fumetti per concorrere e aggiudicarsi il primo premio di 300,00 euro. Il primo passo è la preselezione dei fumetti proposti, con l'invio del form compilato sul sito della Fumettoteca (www.fanzineitaliane.it/fumettoteca/) entro martedì 1 ottobre 2023. Regolamento e scheda iscrizione sono disponibili nella stessa pagina. Una volta confermata l'accettazione si potranno spedire gli elaborati che dovranno pervenire, per posta o consegna a mano, presso la sede della Fumettoteca Regionale, entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 31 ottobre 2023. In palio premi in denaro, riconoscimenti e attestati, con inoltre la possibilità di vedere il proprio fumetto esposto in mostra. Informazioni contattare la Fumettoteca 339 3085390 (ore 10/18), fumettoteca@fanzineitaliane.it

Un evento fumettistico tra i più particolareggiati proposto a tutti i giovani dell'Emilia-Romagna con una iniziativa volta a migliorare e, soprattutto, stimolare una più profonda comprensione dell’universo musicale, del jazz.