Conto alla rovescia al Festival di Sanremo: torna la Giuria degli Adolescenti con il team di Radioimmaginaria

Per il quinto anno consecutivo Radioimmaginaria, il network europeo degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, coordina durante il Festival di Sanremo la prima giuria a livello nazionale composta da centinaia di ragazze e ragazzi dagli 11 ai 22 anni. Venerdì, in occasione di una maratona radiofonica organizzata dagli speaker della web-radio, ragazze e ragazzi dagli 11 ai 22 anni potranno collegarsi dalle 18 alle 20 sul sito di Radioimmaginaria ed iscriversi alla Giuria degli Adolescenti. Chi si collegherà durante la diretta contattando Radioimmaginaria al numero 391 4018769, oltre a diventare membro della giuria, accederà ad un'estrazione per essere tra i 3 fortunati che avranno la possibilità di andare a Sanremo durante la settimana del Festival insieme al team di inviati della web-radio.

Come funziona la Giuria degli Adolescenti? Attraverso una piattaforma online, i giurati potranno votare i cantanti in gara esprimendosi ogni sera riguardo tre categorie: outfit più figo, esibizione più trash e canzone preferita. Durante la finale del Festival, ogni giurato potrà esprimere solo la preferenza per il proprio concorrente preferito con la possibilità di votare anche un artista che non ha gareggiato nella serata finale. Il nome del vincitore secondo la Giuria degli Adolescenti verrà comunicato prima dell'annuncio del vincitore ufficiale della 73esima edizione del Festival.

La Giuria degli Adolescenti è nata nel 2019 dalla collaborazione tra Casa Sanremo e Radioimmaginaria, in quell'anno fu decretato come vincitore Ultimo. Nel 2020 vinsero i Pinguini Tattici Nucleari, nel 2021 i Måneskin e nel 2022 Mahmood e Blanco. Il 23 Dicembre gli speaker di Radioimmaginaria trasmetteranno dalla Fabbrica delle Candele di Forlì in occasione del concerto di fine anno di CosaScuola Music Academy. Tra gli ospiti collegati ci saranno, tra gli altri: Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport - Stadio, Elena Di Gioia, Delegata del Sindaco alla Cultura di Bologna e Città Metropolitana, Vincenzo Russolillo, Patron di Casa Sanremo, il giornalista Riccardo Luna, Cecilia Bertozzi, giovane attrice nel cast della serie Netflix "Odio il Natale". Sarà possibile seguire la diretta su radioimmaginaria.it