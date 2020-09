Piume e lustrini: il Burlesque conquista Forlì

Quando si parla di Burlesque, il primo pensiero va alle sensuali performance di Dita Von Teese: allure un po' retrò, giocosità e tanta, tantissima femminilità. Se finora per imparare questa arte era necessario spostarsi nelle città vicine, finalmente anche a Forlì arriva la possibilità di provare qualcosa di decisamente diverso dal solito!

A partire da ottobre infatti sbarca anche a Forlì "Cuore e Burlesque a.s.d.", la scuola che ha già una sede a Rimini (2015), a Riccione (2016) e a Pesaro (2019). La sua fondatrice e direttrice è Freaky Candy, perfomer e coach di Burlesque di fama internazionale: è stata la prima ed unica insegnante italiana ad aver insegnato al BurlyCon, la convention Americana di insegnamento più importante al mondo. A insegnare a Forlì sarà la sua allieva Black Dahlia: appassionata di danza aerea, arti circensi e teatro, inizia il suo percorso burlesque nel 2013 e dal 2017 diventa allieva di Freaky Candy e durante tutto l'anno 2019/2020 ha affiancato Freaky Candy durante le lezioni per

preparasi all'insegnamento autonomo.

“Le nostre classi sono gender fluid, quindi sono benvenuti anche i maschietti, previo colloquio conoscitivo." Sottolinea Freaky Candy. "Il nostro è un “safe space”, un posto sicuro per ogni genere, fisicità, orientamento sessuale e nazionalità. Ci si avvicina a quest’Arte a volte incuriositi, a volte con il vero e proprio desiderio di riscoprirsi, di mettersi in gioco, di giocare con la sensualità in modo ironico e leggero. Il nostro compito è di accompagnare le/gli allievi in un percorso di riscoperta oltre che di formazione tecnica. Perché la bellezza viene in primis da ciò che si ha dentro.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Open Day si tiene il 2 ottobre, alle 21, alla scuola di ballo Baila, in via Meucci 15/a. A presentare il corso Freaky Candy e Black Dahlia: "In queste settimane abbiamo ricevuto molte prenotazioni, al punto di decidere di effettuare un turno extra." Per informazioni e prenotazioni: cuoreeburlesque@gmail.com