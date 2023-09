Torna "PerCorso di Fumetto" con sette autori di fama internazionale. E ci sarà anche Vittorio Giardino

Riparte, con la seconda edizione, il corso gratuito di fumetto 'PerCorso di Fumetto', aperto a tutti gli interessati forlivese e no e supporto per il contest a premi 'Fatti di... Sangue', promosso dall'Avis Comunale e dalla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub, con i patrocini del Comune di Forlì e della Azienda Unità Sanitaria della Romagna.

Con un calendario di 10 incontri, per un totale di 20 ore, che si terranno nella sede Avis Forlì, via G. della Torre 7, dal 26 settembre al 27 ottobre nei pomeriggi delle giornate di martedì e venerdì dalle 16 alle 18, grazie al supporto di grandi fumettisti, autori di personaggi come Batman, Max Fridman, Guerre Stellari, Tex, Dylan Dog, Nattan Never, Zagor, Diabolik, Lupin III e molti altri, tutti possono addentrarsi in una dimensione di 'bellezza e gentilezza del dono' nella ricerca di una maggiore inclusività sociale. Proprio in questo stesso periodo l'esperto fumettotecario, Gianluca Umiliacchi, è al lavoro per il supporto gratuito con assistenza esterna alla seconda tesi di laurea, Rufa Roma, rivolta al contesto fumettistico.

"A seguito del grande successo della prima edizione, al di sopra delle più rosee aspettative con un successo e una partecipazione eccezionale, circa 50 iscritti provenienti dal territorio forlivese e fuori provincia, anche il 2023 vede la proposta al grande pubblico per l'evento fumettistico sostenuto dall’entusiasmo e dal lavoro dei volontari, iniziativa particolareggiata legata all'apprendimento e conoscenza della comunicazione veicolata dalle graphic novel - spiega il direttore fumettotecario Umiliacchi -. Con la presenza di sette grandi autori professionisti di fama internazionale per una serie di incontri volti a migliorare e, soprattutto, stimolare una più profonda comprensione dell’universo della donazione e della solidarietà".

Scopo e tema della seconda edizione del Contest a premi, intitolato 'Fatti di... Sangue', è la realizzazione di un elaborato fumettistico affine alla conoscenza-promozione del sangue, in tutte le sue sfaccettature, inclusa quella della donazione, con la certezza che il lavoro basato sull’immagine fumettistica abbia in sé la capacità di emozionare e veicolare innovative riflessioni su questo gesto di grande valenza sociale. "Brevi storie con fatti di sangue espresse attraverso l’affascinante grafica della Nona Arte è l'occasione di poter tradurre in fumetti la propria percezione dello scopo e importanza della donazione - spiega Umiliacchi -. Due tavole, una storiella autoconclusiva breve, è la richiesta del Contest, con l'invio dei fumetti si partecipa ad una mostra, un riconoscimento e il premio in denaro per i primi tre vincitori. Il fumetto è un grande mezzo di comunicazione, è un linguaggio aperto e fruibile per tanti ambiti e situazioni, le parole e le immagini fumettistiche sono in grado di trasformare una storia a fumetti capace di trasmettere valori e concetti sociali".

"Il Corso di fumetto gratuito, 'PerCorso di Fumetto', è un invito a partecipare, iscrivendosi gratuitamente online nel sito della Fumettoteca (www.fanzineitaliane.it/fumettoteca/), entro il 23 settembre, ad una innovativa ed esclusiva proposta che vuole mettere a frutto la creatività e la fantasia dei giovani, e meno giovani, affrettatevi ad iscrivervi, prima che la sala sia piena - prosegue Umiliacchi -. Il fumetto, inteso come medium, è un notevole ed eccezionale mezzo di comunicazione, efficace in molti settori, come quello della solidarietà e del volontariato. Per tutto il periodo del corso e del contest tutti i soci e volontari Avis che si recheranno alla sede della Fumettoteca riceveranno in omaggio 2 albi a fumetti". Per informazioni e le iscrizioni al Corso gratuito 'PerCorso di Fumetto', tempo massimo entro il 23 settembre, contattare la Fumettoteca 339 3085390 (ore 10/18) fumettoteca@fanzineitaliane.it

"Donare una parte di sé stessi per aiutare il prossimo è la forma più alta di empatia che si possa raggiungere, con una maggiore consapevolezza di noi stessi e del valore che possono avere le nostre azioni - sottolinea Umiliacchi -. La donazione di sangue è un gesto che porta in sé il principio di un atteggiamento spontaneo che risponde a una identità di interessi e sentimenti, un gesto in grado di attivare un processo emozionale, ancor prima che fisico, che avvicina le persone ad un senso più autentico di partecipazione e condivisione della Comunità d'appartenenza. L'organizzazione fumettistica prosegue intanto il suo percorso riscontrando esiti positivi da parte della società, come la recente donazione di varie testate fumettistiche da parte del sugnor Giacinto Melillo recapitateci in sede nella settimana corrente. Quindi, un proseguimento nel coinvolgere e soddisfare, con un costante aumento di partecipazione da parte dei giovani e giovanissimi, oltre ad essere anche un punto di riferimento per gli anziani appassionati. Una realtà di valore intergenerazionale come poche, una risorsa aggregativa, ludica ed educativa per i ragazzi, i giovani e gli adulti, luogo di studio e di incontro, spazio di interesse pubblico aperto e cooperativo per fare Rete con associazioni, Comitati di Quartiere, Cooperative Sociali e scuole. Un contesto sociale e culturale ormai ben definito che, col supporto della Rete collaborativa con il Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, è fra gli unici punti di riferimento fumettistici dinamici e attivi per tutta la Regione, la 'Biblioteca dei Fumetti', aperta su richiesta anche quando le altre biblioteche sono chiuse". Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 339 3085390 (ore 10/18), fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.