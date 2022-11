Non si trova personale, la parrucchiera si mobilita e lancia un corso: "Voglio trasmettere l'amore per questo splendido lavoro"

Una parrucchiera di Forlì si mobilita: “visto il periodo critico in cui ci troviamo per la ricerca del personale ho deciso di creare un modulo di formazione per creare nuovi parrucchieri ma soprattutto trasmettere l'amore per questo splendido lavoro”. Silvana Cioffi, titolare dal 2008 del salone forlivese Forme di Moda propone un corso per aspiranti parrucchieri che parte a gennaio.

“Non si trovano ragazzi giovani, da diversi anni, per questo ho deciso di lavorare da sola. L'obiettivo principale del corso è insegnare, non solo le tecniche, ma il bello di questo lavoro”, spioega.Come è nata l'idea? “Ho iniziato a lavorare nei saloni dal 1999, anno dal quale si sono susseguiti soddisfazioni e successi. Nel 2006 ho frequentato l'accademia di Tony&Guy a Milano e a tutt’oggi continuo a tenermi aggiornata fino alla formazione per diventare insegnante. Obiettivo principale è essere lo strumento che possa trasmettere lo stesso amore per la professione di parrucchiere anche agli altri”. E' da qui che nasce l'idea di creare Forme Academy a Forlì, in via Tesei 1, un corso per aspiranti parrucchieri che ha una durata complessiva di 82 ore ed è rivolto a chiunque desideri intraprendere la professione di parrucchiere.

“Si partirà dalle basi, dall’introduzione al mestiere, fino ad approfondire la teoria e le tecniche di taglio, colore, permanente e raccolto, ma quello che voglio trasmettere è soprattutto la passione per questo mondo”,conclude Cioffi.