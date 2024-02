La magia di "Romagna Mia" e del liscio al Festival di Sanremo, Amadeus: "Non abbandoniamo questa terra meravigliosa"

"Viva il liscio, viva la Romagna. Abbiamo vissuto una bellissima festa. Ma non dimentichiamo il dramma che hanno vissuto i romagnoli. Sanno rimboccarsi le maniche, ma per ripartire hanno bisogno dei necessari aiuti da parte di tutti. Mi raccomando, non abbandoniamo questa terra meravigliosa". La drammatica alluvione dello scorso maggio sale sul palcoscenico del Festival di Sanremo. Le parole di Amadeus hanno chiuso la celebrazione dei 70 anni di "Romagna Mia", un omaggio voluto dal conduttore della kermesse canora per ricordare il capolavoro inciso dal Maestro Secondo Casadei. Un'autentica ovazione ha accompagnato l'esibizione della nuova orchestra "Santa Balera", con la giovane band affiancata da Mirko Casadei figlio di Raoul, e dai suoi musicisti Marco Lazzarini, Stefano Giugliarelli e Valeria Magnani.

Il palcoscenico dell'Ariston per una sera si è trasformato nella balera più grande d'Italia, "un qualcosa che non c'è mai stato a Sanremo", ha sottolineato Amadeus, ricordando anche le sue origini romagnole (è nato infatti a Ravenna). "Quando si dice Romagna non si può che pensare al mare, alla piadina, alla simpatia contagiosa della gente e ad una canzone che è un inno di questa terra e che è diventata colonna sonora dei tanti volontari che hanno scavato nel fango dopo la devastante alluvione di qualche mese fa", le parole del conduttore nel presentare l'esibizione di "Romagna Mia", che ha visto ballare anche la moglie di Amadeus, Giovanna Cirillo. Ad Andrea Medri, bassista 12enne dei "Santa Balera", è stato consegnato lo spartito originale di "Romagna Mia".

"Siamo gli ambasciatori della Romagna grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna e di tantissimi sindaci che hanno incoraggiato tutti i ragazzi di Santa Balera come il sindaco di Rimini, di Forlì, di Faenza, di Gatteo, di Ravenna, di Castrocaro Terme, di Cesenatico e di tantissime altre città fino ad arrivare a San Marino per una Romagna unita grazie alla Generazione Z del Liscio, per una ripartenza piena del nostro territorio al suono di Romagna Mia, cuore musicale della nostra terra", le parole di Giordano Sangiorgi, patron del Mei e produttore dei Santi Balera. Il brano "Romagna mia" nella versione dei Santa Balera sarà in radio da giovedì e su tutte le piattaforme digitali.

La nuova orchestra "Santa Balera"

La nuova orchestra "Santa Balera" rappresenta la Generazione Z del Liscio, ed è composta da tutti giovani: 15 musicisti (Loris Casadei, Kevin Cimatti, Alessia Dalcielo, Angela De Leo e Anna De Leo, Christian Di Giacomo, Marika Lombini, Carlotta Marchesini, Andrea Medri, Matilde Montanari, Riccardo Monti, Nicolò Quercia, Samuele Sangiorgi, Emanuele Tedaldi e la Dj Martina Gaetano) e 10 ballerini (Christian Ermeti, Elisa Fuchi, Francesco Amati, Micol Curzi, Matteo Carghini, Rachele Morri, Edoardo Silvi, Beatrice Biondi, Mattia Bonci e Alice Nicoletti). L’età media dell’orchestra è di soli 20 anni - il più giovane ha soli 12 anni - e rappresenta la terza generazione del Liscio.

I musicisti hanno progetti paralleli nel rock, nell'indie, nel pop, nella musica d'autore, nel folk e nel jazz e provengono dal cartellone di Vai Liscio della Regione Emilia Romagna e a cura del Mei, insieme a Ater e altri partner, con all’interno il circuito Santa Balera che ha toccato dieci balere, avvicinando ancora più i giovani al liscio e al mondo del ballo, riunendo insieme per la prima volta i giovani musicisti con i big del liscio e le scuole di ballo nelle balere più storiche della Regione Emilia Romagna.

Hanno suonato cosi oltre cento giovani musicisti, di fronte ad oltre quattromila spettatori, che formano il nuovo movimento musicale giovanile alternativo al mainstream commerciale del circuito liscio in Romagna, considerata un’oasi di musica libera e indipendente dove poter sperimentare la tradizione con l’innovazione, come ha dimostrato il contest del Mei “Il Liscio nella Rete” che in dieci anni ha scoperto tantissimi giovani talenti. Dopo l'esordio al Festival di Sanremo i Santa Balera cominceranno il "Romagna mia tour" dedicato al grande Maestro Secondo Casadei e a tutto il mondo del ballo liscio e della tradizione del folklore romagnolo, con tanti ospiti. Il tour sarà a cura di Giordano Sangiorgi (Mei) e Massimo Zoli (Agenzia Ridens).

"L'occasione per mantenere accesi i riflettori sulla Romagna alluvionata"

"Sul palco dell’Ariston c'è stata l’Emilia-Romagna solidale e unita - le parole del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dell’assessore alla Cultura, Mauro Felicori -. Le note che abbiamo sostenuto durante l'alluvione come Regione, hanno portato nel teatro di Sanremo e nelle case di tantissimi italiani un inno di condivisione diventato popolare nel mondo. Ed è stato anche l’occasione per mantenere accesi i riflettori sulla Romagna, una terra colpita dalla drammatica alluvione del maggio scorso e i suoi cittadini che da subito si sono rimboccati le maniche e ancora stanno lavorando per superare tante difficoltà. Ringraziamo Amadeus e gli organizzatori del Festival per questa opportunità, ma anche per volere dare una vetrina nazionale e prestigiosa al Liscio, musica popolare che rappresenta un nostro tesoro culturale tradizionale”.