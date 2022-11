Da Predappio Alta a Sky: parte il format tv che vede tra le protagoniste la cuoca e titolare dello storico locale

Barbara Lucchi, azdora, cuoca e titolare insieme al marito de "La Vecia Cantena d'la Pré" di Predappio Alta, è tra i 30 migliori chef d'Italia secondo il format enogastronomico di Sky che andrà in onda dal prossimo 12 dicembre alle 19.30 sul canale 913 di Sky e sul canale 76 del Digitale Terrestre. Per sapere chi andrà in finale si deve seguire il programma puntata per puntata, perchè solo all'ultima verranno resi noti i risultati di tutti i ristoranti in gara e di coloro che parteciperanno alla finalissima.

I trenta chef selezionati su tutto il territorio nazionale ora si sfideranno a colpi di padella per aggiudicarsi il titolo del ‘Il Migliore Chef Italia’. Ognuno di loro preparerà un piatto, nel proprio locale, che verrà valutato da una giuria di professionisti. I giudici daranno un punteggio ed i primi tre chef che avranno ottenuto il punteggio più alto saranno eletti finalisti e si batteranno per l’ambito titolo.

Comunque andrà, il 2022 ha riservato alla cuoca, che è anche presidente della locale Pro Loco, tante soddisfazioni. Recentemente Lucchi, insieme al marito Riccardo Menghi, ha ricevuto l'attestato di "Gran Valore Cultura della tavola e dell’ospitalità" in occasione del Gran Premio Internazionale della Ristorazione, prestigioso evento biennale dedicato alla cultura della tavola e dell’ospitalità giunto all’ottava edizione. Lo scorso ottobre Lucchi aveva invece ritirato a Firenze il Premio 5 Stelle d'Oro, assegnatole dall'Associazione Italiana Cuochi (rappresentata da presidente Simone Falcini).