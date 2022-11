Da Bertinoro a Venezia, puntando su prodotti territoriali e cucina contemporanea: nuova sfida per l'imprenditore Simone Rosetti

Due amici ristoratori, Tomaso Medici, già alle redini di "Ostaria Da Rioba" e "La Sete in laguna" e Simone Rosetti, imprenditore cervese titolare della "Ca’ de Be’" di Bertinoro e della "Vineria del Popolo" di Cesena. Un’antica trattoria da ristrutturare e rilanciare nel cuore del sestirere di Cannaregio, a Venezia, a due passi dalla "Ca’ D’Oro". Un’idea comune: quella di farne un luogo conviviale dove potersi fermare a bere un buon bicchiere di vino e mangiare qualche cicchetto, nei piattini, come una vera osteria veneziana di un tempo ma anche quella di creare uno spazio dove si possa godere il piacere della buona cucina tradizionale in veste contemporanea. Tutto questo è "Trattoria Al Bomba", che riapre ha riaperto le porte con un’offerta enogastronomica inedita nel panorama veneziano.

Nel nuovo menù sapori classici e ingredienti stagionali dagli orti della laguna si mescolano a prodotti del mare e di valle per creare piatti dal gusto forte e tanto appaganti quanto sorprendenti. Sostenibilità e rispetto del territorio sono le parole chiave. L’ambiente, caldo e conviviale, è stato studiato nei minimi dettagli, dall’arredo alla mise en place, per creare un’atmosfera ricercata e rilassata al tempo stesso. Nella sala ristorante un unico tavolo in legno da 28 coperti invoglia alla condivisione, valore aggiunto che amplifica l’esperienza enogastronomica. "Vogliamo trasmettere i nostri valori attraverso la tradizione, ma in chiave contemporanea dove l’esperienza deve essere esaltata dalla condivisione", racconta Rosetti. "Le persone devono sentirsi coccolate, in tutti i sensi", sottolinea Medici.

L'interno del locale