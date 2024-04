Da Forlì al Porretta Soul Festival: un anno di successi per la band

Gli Slow Train sono stati scelti per rappresentare Forlì al Porretta Soul Festival il 28 luglio, accompagnati dall'armonicista delta blues Enrico Ballante. Agli inizi del 2022 la Band conosce la cantante Giorgia D'Altri e da quel momento si crea la visione Blues che il gruppo condivide. Passano l'anno 2022 a suonare in giro per l'Emilia-Romagna e a creare video sul loro canale Youtube, diretti e registrati dal chitarrista Mattia Mersecchi.

Il gruppo esegue cover di Joe Bonamassa, Beth Hart, Ana Popovich, Etta James, Aretha Franklin e non solo, la formazione vede Giorgia D'Altri voce, Mattia Mersecchi alla chitarra elettrica, chitarra acustica e cori, Giovanni Camisassa al basso, contrabbasso e cori, John Malacarne batteria, cori e percussioni. A Porretta gli Slow Train parteciperanno si concerti diurni del Rufus Thomas Cafe Stage (con ingresso gratuito) della 36esima edizione: le 15 band che provengono non solo dall’Italia, hanno una caratteristica comune, ovvero suonano soul e rhythm & blues classico.

Nel 2023 gli Slow Train hanno raggiunto obiettivi musicali importanti, come suonare al Festival Forlì Blues della propria città natale, hanno suonato al Worldland Music Festival a Monte Giorgio nelle Marche, sono stati invitati a suonare presso il Mama's Club di Ravenna e come ospiti alla cena di beneficenza per sostenere l'ospedale Vezo in Madagascar a Imola. Inoltre stanno registrando i loro inediti con la collaborazione di musicisti come ad esempio la chitarrista Silvia Wakte, che ha collaborato con Cheryl Porter e nella band del comico Maurizio Crozza, il famoso pianista romano Mario Donatone, anche lui collaboratore di Cheryl Porter e creatore del World Spirit Choir, l'amico armonicista Enrico Ballante del gruppo marchigiano Henry & The Screamers