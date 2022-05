Da Forlì all'importante festival in Germania: il quartetto prodotto da Area Sismica brucia le tappe

A pochi mesi dal suo esordio, il quartetto tellKujira (Francesco Diodati, Stefano Calderano, Ambra Chiara Michelangeli e Francesco Guerri) sarà ospite il 6 giugno del tedesco Moers Festival (trasmesso in diretta dal canale televisivo Arte), una delle kermesse di musica più importanti del mondo. Dopo la Germania, il tour estivo dell’ensemble toccherà il Ground Music Festival di Brescia, il Sud Tirolo Festival, Umbria Jazz, Curva Minore in Sicilia e il Sant’Anna Arresi Festival in Sardegna. tellKujira è prodotto da Area Sismica, una delle realtà europee più importanti per la musica d’avanguardia, con il contributo di Emilia-Romagna Music Commission.

Francesco Diodati (chitarra elettrica), Stefano Calderano (chitarra elettrica), Ambra Chiara Michelangeli (viola) e Francesco Guerri (violoncello) iniziano a suonare insieme come tellKujira concentrandosi su improvvisazione e scrittura collettiva, instant composition, timbro, strumenti preparati, accordature alternative. È in questo solco che è nato un percorso musicale flessibile, alla continua ricerca di struttura, aperto alle contaminazioni e che mira a scoprire una miscela unica composta da paesaggi sonori astratti, a tratti ambient, poli-ritmi, timbriche industrial. Una miscela versatile, che non esita a de-costruire qualsiasi tipo di linguaggio.

Nel 2021 il locale forlivese Area Sismica – insieme a sole altre otto realtà in Emilia-Romagna – entra nella sezione “Nuovi Autori” della Legge Regionale 2/2018 in materia di sviluppo del settore musicale (prima in Italia nel suo genere) e con la produzione di tellKujira diventa il primo progetto in ordine cronologico riconosciuto dall’Emilia-Romagna Music Commission.

Grazie quindi a tutta la serie di interventi richiesti dalla Commission per far parte dei “Nuovi Autori” – da quello educativo-formativo a quello creativo, da quello produttivo a quello distributivo e promozionale (anche all’estero) –, che da sempre contraddistinguono Area Sismica, soprattutto in ambito internazionale, i talentuosi tellKujira bruciano le tappe, arrivando a questo tour estivo 2022 in cui toccheranno le più importanti venue italiane. Partendo però (grazie anche alla collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Colonia) dalla partecipazione alla 50ª edizione dell’International New Jazz Festival di Moers, che rappresenta oggi una tra le più importanti realtà del panorama della musica internazionale, dove il quartetto suonerà il 6 giugno.