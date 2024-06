Da Forlì torna il Cile per portare la sua arte dove tutto è cominciato : il campione di pole dance a Got Talent Chile

"Dopo 10 anni di carriera in Italia, ho deciso di portare in Cile e condividere con tutti il mio percorso e quanto mi ha fatto crescere l'Italia". Lo racconta il campione di Pole dance, forlivese d'adozione Marko Daza, che nel 2024 aveva giù affrontato diverse prove: "Ho danzato in tutto il mondo, sono diventato 3 volte campione del di Pole Sport e Pole Art, ma sentivo che mi mancava qualcosa, volevo aggiungere un tassello per me e per chi mi ha visto crescere in questi anni".

Dopo anni in Italia il 40enne è voluto tornare nel suo paese, da campione. "Ho deciso di prendere un Aaereo per andare in Cile e partecipare a Got Talent Cile, trasmissione di Chilevision. Ho pensato che sarebbe stata un'occasione per mostrare la mia arte nel paese dove tutto è iniziato per me. Così sono ho superato i primi provini, ho avurto successo arrivando ai quarti di finale, dove ho potuto esprimermi a livelli più alti, apprezzato dai giudici che mi hanno 'promosso' alle semifinali - racconta Daza -, su 500 persone che hanno partecipato, questo weekend inizia il mio viaggio per le semifinali a Santiago del Cile, dove racconterò attraverso la mia danza quanto mi ha dato l'Italia e la mia cara Forlì. 10 anni fa ho lasciato il mio continente per crescere come atleta e sono grato di quanto ho potuto fare e ancora farò per migliorare", conclude Daza.

Ma le sfide non sono finite qui, il 7 luglio Daza gareggerà per l'Italia ai Campionati Europei di Pole Sport POSA a Foggia, nella categoria più alta e complessa del Pole Sport.