Dal talent "King of pizza" un nuovo riconoscimento tra sport e mondo del cibo per Daniele Bartocci

Prestigioso riconoscimento per il professionista food Daniele Bartocci, giudice del talent-show Sky “King of pizza” girato a Forlì e ideato dalla Nazionale Italiana Pizzaioli presieduta da Dovilio Nardi (detentore 8 Guinness World Record). Si è svolta lunedì 27 maggio al Teatro Pergolesi di Jesi la nona edizione del prestigioso Premio Renato Cesarini, durante il quale il giornalista e food manager Bartocci è stato eletto giovane dell’anno 2024 alla presenza di numerosi big del mondo imprenditoriale, scientifico e sportivo tra cui Luciano Spalletti (CT Nazionale Italiana), il professor Matteo Bassetti e l’ex sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali.

"Sono veramente molto felice di questo riconoscimento, uno stimolo in più a lavorare sempre con più determinazione e motivazione, o ovviamente non senza grandi sacrifici", ha commentato Daniele Bartocci sul palco del Premio Cesarini 2024.

Al Cesarini è stato premiato proprio per la sua capacità di incarnare i valori del grande Renato Cesarini, creatore della celebre Zona CesarinI: il non mollar mai, il sacrificio, la grande determinazione e la voglia di raggiungere gli obiettivi fino all'ultimo secondo di una sfida. Un illustre riconoscimento per Bartocci che fa seguito a quello di eccellenza dell’anno 2023 in ambito food ricevuto Piazza Affari Milano durante la cerimonia Innovation&Leadership Le Fonti Awards 2023, ma anche al premio 100 Eccellenze Italiane ricevuto a Montecitorio (Camera dei Deputati) nei mesi scorsi, al Food&Travel Awards e al Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina Italiana lo scorso marzo in Puglia. Gli amori per il panorama sport e food rappresentano da sempre il mix caratterizzante del giornalista Daniele Bartocci, pluripremiato professionista del mondo food nonché personaggio televisivo del talent-show King of Pizza della Nazionale Italiana Pizzaioli del world guinness-man Dovilio Nardi (trasmesso ormai da 3 edizioni su Sky e Canale Italia).