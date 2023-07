Dalla Puglia a Forlì con il sogno di diventare ambasciatrice

Chiara Corvino, 21 anni, si è trasferita a Forlì dalla Puglia per studiare presso la Facoltà di Scienze internazionali e diplomatiche, con il sogno di diventare ambasciatrice. A Forlì ha fatto esperienza di Servizio Civile, che ha definito "un'esperienza in cui si impara a condividere. Aiuta a sviluppare tantissime competenze trasversali, ad avere pazienza ma soprattutto aiuta le persone a stare in gruppo, relazionarsi e mettersi in ascolto"

Corvino si è occupata principalmente della biblioteca, all’interno dell’Istituto Comprensivo 4 di Forlì, nella catalogazione di libri, nel servizio di prestito e reso. E poi ha organizzato, insieme agli altri volontari e all’equipe, letture animate per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria. Guardando al futuro, la giovane pensa in grande: "In questo ambiente posso imparare molto e sono certa che questa esperienza sarà preziosa, per costruire il mio futuro professionale. Sogno di diventare ambasciatrice, le competenze trasversali saranno fondamentali. All’interno del servizio si è sempre affiancati e accompagnati, senza dimenticare le tante ore di formazione che aiutano i volontari ad entrare nel servizio e apprendere sul campo competenze e metodi".

Il 23 di luglio si chiude il bando per il Servizio Civile Regionale e Corvini consiglia di provare questa esperienza. "E’ tempo ben impiegato, un servizio utile a se stessi e chi ci circonda. Si è immersi in un ambito curato e custodito, adatto a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco. provare tante cose nuove significa imparare, mettere le mani in pasta e conoscersi". L'esperienza, racconta le ha lasciato molto: "Stare in contatto con gli alunni e instaurare un rapporto con loro, lo reputo impagabile. Mi ha permesso di comprendere come il mondo abbia tanti punti di vista, e come il mondo con i loro occhi sia pieno di speranza e divertimento".