Denis Dosio, tanta sofferenza dietro il successo: confessione in lacrime al Grande Fratello

Il dolore dietro al sorriso. È tempo di confessioni per Denis Dosio, il giovane influencer forlivese recluso nella casa del Grande Fratello. Il 19enne si è confidato con Maria Teresa Ruta, raccontando il suo difficile cammino verso il successo, parlando delle sofferenze che si nascondono dietro la sua caratteristica positività. "Io sono super positivo, sempre bello carico, ma da quando ho 14 mi porto un gran dolore dentro - è stata la premessa -. A quell'età ho aperto YouTube e ho iniziato a fare video. Ero bruttino, capelli a caschetto, facevo lo stupido davanti alla telecamera".

Non sono mancate fin da subito le critiche "Mi arrivavano video di persone che a scuola mi prendevano in giro e dicevano cose terribili, allora mi sono chiuso in me stesso per un anno e mezzo. Perché volevo continuare a seguire il mio sogno, ma non volevo sentire quello che dicevano gli altri". Un'esperienza in parte positiva, anzi formativa: "Ho sofferto tanto dai 14 ai 16 e grazie a questa mia sofferenza ho imparato ad andare avanti. E poi a 17 anni sono arrivato a 100mila follower, è scoppiato il fenomeno Denis Dosio. Quindi il mio ottimismo ha quella sofferenza dentro."

Tuttavia c'è un grande rammarico che continua a tormentare Denis: "Mia mamma cancellava i messaggi, bloccava le persone, non mi vergogno a dirlo. Ho letto messaggi terribili, ho sentito mia madre piangere per quello che scrivevano. Messaggi come “se incontrassi tua madre, la brucerei nell’acido”. Robe pesanti. Me ne sono sempre sbattuto, ma entro stavo male, mi ha distrutto e mi sono detto che ce la devo fare. Per questo non mi sono mai mostrato debole nelle storie di Instagram".