Hot su Instagram, bloccato il profilo di Denis Dosio. Poi il video virale su TikTok, "Non voglio andare nel cantiere di mio zio"

Denis Dosio torna al centro della cronaca rosa dopo la vicenda del video hot in un bosco e il controllo delle forze dell'ordine. Il creator digitale forlivese di 21 anni si è visto bloccare il suo profilo Instagram presumibilmente a causa di un video troppo osè, che è stato segnalato da diversi utenti. Dosio ha replicato con autoironia al provvedimento, pubblicando un video mentre finge di piangere, a voler ribadire che se ne frega tanto delle prese in giro quanto dei blocchi di Zuckerberg. A Dosio gli è bastato un pianto fake per andare in trend topic.

Il contenuto del video

"Pensate che sia un gioco, bene io non mi sto divertendo - esordisce in "lacrime" nel video pubblicato su TikTok -. Vi diverte far chiudere profili di persone solo perché non vi piacciono? Non avete la minima idea di quanto tempo ci ho messo per creare la mia realtà e voi mi deridete. Ad agosto dovevo andare a Ibiza, ed invece devo andare nel cantiere di mio zio, con lo scalpello e io non ci torno a lavorare, non sotto trenta gradi. Deridete di me, perchè tanto tornerò, Se c'è ancora qualcuno che mi vuole bene in questa piattaforma faccia una storia, un post, qualunque cose con l'hashtag "io sto con Denis", perché solo con voi posso sperare di tornare ad aprire il mio profilo. E' tutto ciò che ho. Vi prego raga, non voglio tornare a lavorare. Non gliela diamo vinta, non oggi".

Quello che poteva sembrare uno sfogo disperato, con l'andare avanti del video si è poi rivelato per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip un modo per mostrare ai suoi follower che dei provvedimenti adottati dal social network non se ne cura più di tanto : e che la sua carriera continua: "Non ci avete mica creduto? Mi state solo dando più tempo per spaccare su OnlyFans", alzando il dito medio in direzione di coloro che hanno fatto chiudere il suo profilo e che non apprezzano i suoi contenuti. "Facciamo una cosa, ci vediamo di la", il saluto dal lettino di una assolata spiaggia.