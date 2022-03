Il rocambolesco e chiacchierato video hot nel bosco: Denis Dosio racconta la sua verità

Sorride, anche se, esclama su Instagram, "non c'è quasi nulla da ridere". L'influencer forlivese Denis Dosio si rivede sui social dopo l'episodio hot che l'ha visto protagonista in un bosco (non è stata precisato dove) insieme al modello Viggo Sorensen e che ha scatenato le fantasie del mondo del web. L’ex gieffino di 21 anni ha voluto raccontare la sua verità, perchè "qualche dettaglio è stato omesso. Il primo, non di poco conto: "Io non sono stato arrestato, non sono stato in carcere in questi giorni. Sono stato semplicemente portato via dalla Polizia quando mi hanno ritrovato in quella situazione".

Accompagnato alla pattuglia, prosegue il giovane forlivese, "mi hanno controllato le generalità, ma non sono stato portato in carcere. Tantissimi blog, tra i più importanti d’Italia, hanno detto che sono stato arrestato, ma non è la santa verità". Racconta di aver chiamato un suo amico (Sorensen), "uno dei top 10 a livello mondiale di Only Fans, perchè faccio collaborazioni internazionali per dare più contenuti possibili. Lui è arrivato, ho preso un elicottero e siamo finiti in un lago ghiacciato, dove nelle zone limitrofe c’era un bosco. Avevo in mente un video, che avevo già studiato. Siamo andati nel bosco per realizzarlo e da vedere perchè ci ho quasi rimesso la pelle".

Poi l'imprevisto: "Una volta nel bosco isolato, dove non c’era nessuno, un passante che ci ha visto. E probabilmente lo stesso che ci ha fatto la foto e ha chiamato la Polizia. Gli agenti sono arrivati, ci hanno visto in quella situazione, ci hanno portato alla loro macchina per controllare le generalità e vedere questo fantomatico contenuto che stavamo creando. Io furbamente l’avevo cancellato e messo negli "eliminati di recente". Una volta che ci hanno liberato e ridato i cellulari io l’ho ripristinato e pubblicato su Only Fans. Non ho ricevuto alcun accertamento e perciò mi sento libero di spiegare i fatti. Questa è la vera e semplice verità". Poi la chiosa finale: "Denis Dosio è ancora carico come prima".