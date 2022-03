Le tabelline con le mani, il reggaeton e la colita: alla "Pupa e il Secchione" c'è anche Denis Dosio

C'è anche l'influencer Denis Dosio nel cast della nuova edizione de "La Pupa e il Secchione Show", il reality in onda su Italia Uno e condotto da Barbara d’Urso, conduttrice che ha lanciato la carriera televisiva del forlivese. Un altro reality quindi per Dosio dopo il Grande Fratello Vip, avventura conclusa anzitempo a seguito di una squalifica per una presunta bestemmia. Completo bianco e sneakers, spezzate da una giacca nera con brillantini, il forlivese ha abbracciato la D'Urso, rilevando un aneddoto: "Barbara mi stravolge le giornate e la vita - sorride -. Dallo studiare scuola guida mi sono ritrovato qui". Chiamato all'ultimo, dopo un isolamento di cinque giorni si è presentato al programma. 21 anni, è il "pupo" più giovane del gruppo.

Affiancherà nella sua avventura la "secchiona" Ilaria. "Sono carente nella geografia", ha ammesso Dosio, anche se la sua insegnante si occupa prevalentemente di matematica. Sei per sei? "Quarantuno" la risposta davanti ad un'incredula D'Urso, per poi correggersi aiutandosi con la mano ("lo facevo anche quando me lo chiedeva la prof"). "Ma tu fai TicTok, sei bello comunque e non devi sapere contare", l'intervento dell'opinionista Soleil Sorge, reduce da un'edizione hot del Grande Fratello Vip. Dosio ha poi improvvisato un reggaeton in onore dell'altra opinionista Antonella Elia, intervenuta in collegamento da casa dove si trova in isolamento dopo aver contratto il covid, ballando anche una colita con un "secchione".

L'influencer forlivese è stato recentemente protagonista di un episodio hot, che ha attirato le attenzioni della cronaca rosa: è stato infatti sorpreso da un passante nel bel mezzo di un bosco mentre girava un video nudo, che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Dopo l'identificazione, è stato lo stesso Dosio a raccontare sue social come sono andati i fatti.