Patatine nel fondoschiena, Paola Di Benedetto ironizza su Denis Dosio: "Rinchiudetelo in manicomio"

Nel bene e nel male il forlivese Denis Dosio resta al centro del gossip. Questa volta per un episodio che lo vede indirettamente coinvolto. Dopo aver fatto parlare molto di se per il video nel quale faceva finta di disperarsi perché gli era stato bloccato il profilo Instagram, recentemente è tornato popolare uno dei primi contenuti condivisi da Dosio, un filmato in cui si mise nel fondoschiena alcune patatine di una nota catena di fast food. E proprio per merito, se così si può dire, di tale video che è diventata virale la reazione di Paola Di Benedetto.

Ospite del programma su Twitch di Simone Buratti e Jody Cecchetto, l'ex gieffina e Madre Natura ha ironizzato sui comportamenti dell'influencer forlivese. I due conduttori hanno coinvolto la conduttrice radiofonica di Rtl in un gioco durante il quale le veniva richiesto di dare un giudizio a diverse immagini che i due le mostravano. Ad un certo punto ha esclamato un "Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire".

Nessuno all'inizio poteva capire a chi fosse riferito il commento, ma quando ha aggiunto la frase "Con le patatine nel c***o ha superato..." era impossibile non collegare l'esclamazione all'influencer. "Ah si è capito… e vabbè ragazzi", l'esclamazione finale, continuando a scherzare con i conduttori radiofonici. Chissà se Dosio avrà qualcosa da risponderle in merito. Magari attraverso l'ennesimo video social ironico.