Dalla Clinica Mobile della Motogp al centro di fisioterapia, l'attività compie 10 anni: "Non è stato facile, non ci siamo mai arresi"

"Far nascere un Poliambulatorio e conquistare il cuore dei pazienti. Aiutare le persone ad avere una qualità della vita migliore". E' stato il pensiero del fisioterpista Andrea Mingozzi quando dieci anni fa, ha lasciato la Clinica Mobile che accompagnava il Circus della MotoGp e della Superbike, decidendo di mettere radice nel quartiere Ronco di Forlì, fondando Fisiomed. Insieme a Sheila Santandrea e a Romina Tarducci ha avviato un centro di fisioterapia specializzato in terapia manuale.

Quella di Mingozzi, Santandrea e Tarducci è una storia di buona volontà, con alle spalle anni di studio, di duro lavoro, di determinazione e di una buona idea imprenditoriale. "Ma non tutto è stato facile - racconta Mingozzi, alla vigilia del decimo anniversario di attività -. Nel corso dei primi mesi abbiamo affrontato numerose difficoltà: l’organizzazione, la conquista della fiducia dei pazienti, il giro di clientela, la quotidianità dei rapporti interpersonali. Non ci siamo mai arresi, abbiamo lavorato faticosamente ogni giorno per migliorare il servizio, soddisfare i bisogni dei nostri pazienti, continuando a sviluppare allo stesso tempo la nostra formazione e in effetti la svolta decisiva è arrivata con un serio investimento sulle nostre competenze".

Il trattamento della Temporo-Mandibolare, Rieducazione della spalla e l'Osteopatia sono le specializzazioni di Mingozzi che nel 2022 ha appunto ottenuto il titolo, Romina Tarducci si occupa di manipolazione fasciale e Rieducazione Posturale individuale in disfunzioni del rachide, Santandrea di riabilitazione della mano e trattamento del sistema linfatico, è anche docente di rieducazione della mano in diversi Master in fisioterapia e in riabilitazione muscoloscheletrica.

Francesca Grillandi, la più giovane del gruppo, svolge terapia manuale ed esercizio terapeutico specializzato in base alle specifiche patologie del paziente. "Le conoscenze in riabilitazione ortopedica negli anni sono aumentate e sono in continua evoluzione - raccontano i fisioterapisti - La rieducazione necessita di specializzazioni qualificate, per questo ognuno di noi ha scelto di seguire una strada precisa. Ripensando a questi dieci anni siamo motivati a fare sempre del nostro meglio. Oggi Fisiomed è uno spazio accogliente, colorato, semplice e siamo grati a tutti i pazienti che ci hanno fatto crescere e a tutti coloro che ci hanno sempre sostenuto".