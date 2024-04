Parole stravolte e deformate? Ci pensa un video-dizionarietto "democratico" di un forlivese a comprenderle meglio

“Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono importanti”, diceva Nanni Moretti nel film ‘Palombella Rosa’ e questo concetto spiega in cosa consiste il Dizionarietto democratico, ideato dal forlivese Andrea Panzavolta e pubblicato mercoledì 10 aprile sull’omonimo canale You Tube, avendo mille visualizzazioni nel solo primo giorno. La sua intenzione è di insegnare alle persone il vero significato delle parole che vengono ascoltate ogni giorno e che spesso sono utilizzate a sproposito, per capirne il reale utilizzo e per ampliare il vocabolario di ognuno.

“Viviamo in un tempo di parole impazzite, impazzite perché semplificate, scarnificate e, quindi sfigurate – spiega Panzavolta -. Ma sfigurare le parole, deformarle, far perdere loro il vero significato che possiedono vuol dire ridurle a polverosi reperti archeologici, a puri suoni che nulla dicono e nulla significano, ad aggressivi e rancorosi slogan. E questo vale soprattutto per i lemmi della democrazia, oggi non di rado vandalizzati. Il nostro è il tempo della comunicazione, ma le parole, prima ancora di comunicare, mediano. Anche il Dizionarietto utilizzerà un social media, ma intenderà quest'ultima parola nella accezione più nobile, come mezzo attraverso il quale i problemi sono dibattuti nella loro complessità attraverso il ricorso di parole non 'ovvie', di parole che, come vuole l'etimologia, non si trovano lungo la strada e per questo logorate dall'uso, spesso improprio”.

Panzavolta, dirigente della Confcommercio di Forlì e forlivese doc, dopo la laurea in giurisprudenza ha portato avanti gli studi in filologia e letteratura, sue grandi passioni che lo hanno portato a collaborazioni con università italiane tra cui quella di Padova e a realizzare eventi soprattutto in Veneto. Ora con questo nuovo progetto potrà raggiungere un pubblico molto ampio.

“L’idea del Dizionarietto democratico è nata un mese fa e ora è stata realizzato e inserita online sul canale YouTube. Proponiamo un primo gruppo di 15 lemmi, redatti, appunto, con intento 'filologico'. Ogni parola della democrazia è preceduta da un breve filmato e successivamente spiegata, in forma agile e insieme rigorosa, grazie anche a spezzoni di film stupendi che aiuteranno meglio a comprenderle”.

Questi i primi lemmi: antifascismo, comunicare, dialogo, dubbio, Europa, laicità, lavoro, libertà, patria, progresso, resistenza, responsabilità, rimuovere, scuola, speranza. Il Dizionarietto democratico è un progetto che curato da Panzavolta insieme a Federica Diamanti e a Marco Mosti e sono state coinvolte varie professionalità in tutti gli ambiti. “L’idea è nata insieme ad un gruppo di amici ed è un tentativo di reagire alla melassa di pensiero di cui siamo circondati. Ne abbiamo un esempio anche a Forlì in questo periodo nei discorsi riguardanti le elezioni, perché l’obiettivo è soltanto parlare per vincerle e dietro alle parole non ci sono programmi. Penso sia necessario e fondamentale recuperare il nostro lessico: utilizzare le parole e pensare bene è una ricchezza per tutti, perché apre la mente”.