Donazioni di fumetti da tutta Italia, la Fumettoteca ha ormai 46mila pezzi

Vigorosa come prima e più di prima la dinamica attività della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub, con sede a Forlì. Valido riscontro, a questo merito, vanno le immancabili e continue molte donazioni ricevute da tutta Italia ed estero, fra le ultime l'invio da Napoli di Christian Nocera, da Roma gli scatoloni dei fratelli Domenico e Michele D'Apote, già alla loro terza donazione formata da circa un migliaio di fumetti, e ultimamente giunte in sede le collezioni del forlivese Roberto Zita. La cultura come strumento di crescita nella partecipazione attiva dei giovani e dei cittadini, per lo sviluppo della loro creatività e della comunità in generale è fattibile.

Filo conduttore delle intense attività di volontariato che da 13 anni vengono poste in campo con energia nella città forlivese, ma rivolte a tutta la nazione ed oltre, ad opera della Associazione Culturale di Volontariato, coordinatrice della Fumettoteca Social Community Hub, con tanto volontariato e consistente solidarietà oltre ad una unica grande passione: il fumetto. Con queste ultime cospicue donazioni l'unica Fumettoteca della Regione Emilia Romagna, e seconda in Italia, si avvicina a quota 46.000 documenti fumettistici. Un record notevole, basti pensare che la solida attività non ha ancora raggiunto i 5 anni, con tenacia è passata illesa attraverso il periodo pandemico e alla disastrosa alluvione, proponendo una cultura gratuita per il popolo, senza vendere servizi o libri.

"Un arricchimento, senza alcun dubbio, per il minuto e troppo contenuto spazio fumettotecario, con prodotti in grado di incentivare le nuove generazioni alla lettura della Nona Arte per continuare a far nascere l'interesse dei giovani ai fumetti e ai temi sociali. Un occasione per constatare come i prodotti fumettistici possono, e devono, sempre più convivere con la realtà sociali - fa presente l'esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi - valide proposte per gli adolescenti e i giovani ma, allo stesso tempo, anche per gli anziani che nei fumetti della loro gioventù riscoprono i tempi e sensazioni passate. Nei pochi anni di attività, inaugurata a febbraio del 2019, la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub, con sede a Forlì in via Curiel 51, ha dimostrato una resistenza e costanza nel 'vivere e far vivere' alla comunità una cultura robusta, duratura e positiva. Fin dalla sua inaugurazione non sono mai cessate le donazioni, una dietro l'altra le molteplici donazioni in kind, provenienti da tutta Italia, hanno portato a formare un ampio ed unico parco fumettistico da proporre al pubblico negli angusti spazi della dinamica 'Biblioteca dei Fumetti', anche grazie al supporto del Comune di Forlì. Il notevole ed interessate quantitativo fumettistico, unico nel suo genere, è un'offerta culturale poderosa e sempre più vasta, forte di una professionalità concreta attuata e gestita in veste di volontariato da semplici appassionati ed esperti del settore, una solidarietà in grado di suscitare nei lettori il coinvolgimento e la soddisfazione, donando al pubblico un esempio pressoché perfetto di competenza e serietà".