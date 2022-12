Dopo tre richieste di matrimonio 'a vuoto' e trent'anni insieme si sposano: lui in kilt scozzese

Le chiamano 'nozze di perla' e ci si arriva dopo trent'anni di matrimonio. Questo importante traguardo, un punto di arrivo e bilanci, Patrizia e Fabio lo hanno varcato con un piccolo particolare che fa la differenza: senza essere sposati. La coppia ha una lunga storia insieme che è sfociata finalmente nel primo 'sì'. Come correre ai ripari, dunque, dopo ben tre richieste andate a vuoto, nel corso degli anni?

Con molta calma, visto che i due nel frattempo hanno avuto due figlie, una di 20 e l'altra di 18 anni. Proprio loro, Gaia e Sara, lo scorso sabato pomeriggio hanno indossato i panni delle testimoni per assistere al matrimonio, questa volta quello vero, dei due genitori, celebrato in Comune a Forlimpopoli dalla sindaca Milena Garavini. Una giornata speciale a coronamento di una vita fatta di tappe condivise.

"Ho voluto pensarci un po' su", ha dichiarato la sposa Patrizia agli amici in festa, pronti ad esplodere in un brindisi nella corte interna della Rocca di Forlimpopoli. E davvero non è mai troppo tardi, avrà forse pensato lo sposo guardando orgoglioso il proprio kilt scozzese, dono di nozze di Patrizia, per una giornata che non poteva passare inosservata.