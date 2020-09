Dove mangiare a Cesenatico? La top 5 dei ristoranti di pesce

Quando si ha voglia di mare, ma fra lavoro e clima che rinfresca non è più tanto facile andare in spiaggia, una buona alternativa è fare una passeggiata a Cesenatico. Cosa c'è di più bello di una passeggiata serale sul Porto canale? Naturalmente fermarsi anche a mangiare qualcosa! E se si ha voglia di pesce, siamo nel posto giusto: scopriamo i primi 5 ristoranti suggeriti da Tripadvisor per mangiare pesce a Cesenatico.

Ristoranti di pesce a Cesenatico: la top 5

5. All'ultimo posto della top 5, ma comunque forte delle sue 596 recensioni, c'è Porto22 Il Ristorante, in via Marino Moretti 22 (incrocio via Semprini).

4. Osteria da Beppe è al quarto posto, con 673 recensioni: uno stacco di appena 6 recesioni dal 3° posto! Si trova in via Aurelio Saffi 8.

3. Saliamo sul podio con il Ristorante La Buca: lo stacco delle recensioni rispetto al secondo e primo posto si fa sentire, ne vanta infatti "solo" 679, ma è inserito anche nella Guida Michelin 2020, con una stella: lo trovate in Corso Giuseppe Garibaldi 45.

2. Al secondo posto si attesta Il Ristorante Riviera 69, in viale Piave 69, con 1.954 recensioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

1. E finalmente siamo arrivati al primo posto del podio: qui troviamo il Ristorante Giorgio, recensito ben 2.865 volte, si trova in viale Leon Battista Alberti 30.