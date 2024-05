Dove sorgeva la Becchi ora c'è un'area verde: la storia del parco dedicato ad Annalena Tonelli

Dietro all’ex Palazzo Becchi, tra via Guglielmo Oberdan e via Nazario Sauro, su una gran parte dell’area un tempo occupata dai reparti di fabbricazione delle stufe della Ditta Becchi si sviluppa oggi un’area verde intitolata a Annalena Tonelli, Medaglia d’Oro al Valore Civile alla memoria, con la questa motivazione ufficiale: “Per l’instancabile, silenzioso e appassionato impegno a favore dei profughi e dei rifugiati somali, vittime dell’analfabetismo, delle malattie infettive, della malnutrizione e della mutilazione femminile, fino alla barbara mortale aggressione, subita il 5 ottobre 2003, nei pressi dell’Ospedale di Borama, da lei stessa fondato. Fulgido esempio di coerenza, di senso di abnegazione e di rigore morale fondato sui valori più alti della convivenza civile e degli ideali di giustizia e solidarietà sociale”. Anche questo piccolo parchetto cittadino è raccontato nel libro "Forlì città verde", progetto fotografico di Luca Massari con un saggio storico di Gabriele Zelli e un contributo dell'architetto Fabio Berni.

Nata a Forlì il 2 aprile 1943, Annalena Tonelli spese circa trentatré anni della propria vita come volontaria in Africa. Dopo la laurea in Giurisprudenza e dopo “sei anni di servizio ai poveri di uno dei bassifondi della mia città natale, ai bambini del brefotrofio, alle bambine con disabilità mentale e vittime di grossi traumi di una casa-famiglia”, nel 1969 la venticinquenne Annalena si spostò in Africa grazie alle attività del Comitato per la Lotta Contro la Fame nel Mondo di Forlì, che aveva contribuito a fondare, ancora oggi attivo. Insignita il 25 giugno 2003 dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del prestigioso Premio Nansen per l'assistenza ai profughi (Nansen Refugee Award), il 5 ottobre dello stesso anno, Annalena Tonelli venne uccisa a colpi d'arma da fuoco da un commando di terroristi islamici.

"L'area verde - si legge nel volume -, sulla quale è in corso un intervento di miglioria, si caratterizza per la presenza di numerosi tigli piantati in concomitanza con la realizzazione degli edifici che sovrastano la Galleria Vittoria, realizzati su progetto dell'ingegner Giorgio Zagatti, adibiti a appartamenti e a uffici (fino a qualche anno fa gran parte degli uffici erano occupati dalla sede della Direzione dell'AUSL 38), mentre al piano terra i locali adibiti a negozi hanno avuto alterne vicende e fortune. Al centro del giardino è attivo un bistrot denominato "La Fiasca", in omaggio all'opera "Fiasca con fiori", donata alla Pinacoteca Civica dal conte Pietro Guarini; una delle nature morte più significative del panorama pittorico italiano del Seicento".