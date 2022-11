E' nata nel 2014 come una boutique. Ora si candida a diventare il negozio "kids" più grande della Romagna

Un negozio su due piani, articolato su un spazio di oltre trecento metri quadrati. Che si candida ad essere il "kids" più grande della Romagna. Dopo otto anni in via Fulcieri, la boutique "Monp" - specializzata nella vendita di articoli per bimbi e ragazzi - si sposta nella nuova sede di Via II Giugno 10, avvicinandosi al centro storico, ma soprattutto avviando un nuovo progetto che prevede spazi ampliati. L’ambizione di offrire uno spazio polivalente e la costante crescita dell’attività, nonostante gli anni difficili legati alla pandemia, hanno spinto la titolare Francesca Dell'Orto e il suo staff a fare il grande passo e trasformare la piccola boutique in uno spazio di ampio respiro.

"Il momento è difficile per tutti, ma bisogna pensare sempre in positivo", è l'ottimismo dell'imprenditrice. La nuova sede prevede inoltre anche uffici, sale fotografiche e logistica dedicata alla vendita online. Le dimensioni dello store di Via II Giugno permetteranno inoltre di inserire altre categorie merceologiche, senza snaturare lo spirito iniziale con cui è nato il progetto, e cioè rimanere un negozio rivolto al pubblico, senza diventare esclusivamente un distributore di prodotti nelle piattaforme internet. All’interno dello store, alla proposta iniziale rivolta ai giovani, si aggiunge abbigliamento anche per i più grandi, prodotti di bellezza, tecnologia e complementi di arredo.

"Non vogliamo che manchi l’attenzione verso il consumatore, anzi, il primo obiettivo è che le persone provino piacere a raggiungerci in negozio e mantengano un rapporto cordiale con noi", sono le parole della titolare Francesca Dell’Orto, bresciana trapiantata a Forlì da dieci anni. "Non ci interessa perseguire la politica dei grandi colossi che ormai dedicano il loro business principale alla distribuzione tramite internet, vogliamo continuare a servire di persona i nostri clienti - conclude -. Nonostante questo, stiamo spingendo chiaramente anche la parte on line, che è importante ma non deve essere preponderante nella nostra filosofia". L'inaugurazione del nuovo negozio è in programma sabato.