Eletta la Miss Mamma Italiana Evergeen 2021, conquista la fascia anche una bellissima forlivese

Nell’area eventi dell’Hotel Union di Riccione, si è svolta domenica la finale di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2021". Il concorso, giunto alla 28° edizione, è suddiviso in tre categorie: “Miss Mamma Italiana” per le mamme dai 25 ai 45 anni (la finale si è tenuta lo scorso mese di settembre ed ha visto vincitrice la 30enne bergamasca Silvia Palamà), “Miss Mamma Italiana Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni (la finale si è tenuta lo scorso mese di luglio ed ha visto vincitrice la 46enne vicentina Barbara Pellizzari) e “Miss Mamma Italiana Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

23 le mamme finaliste, che hanno sfilato in abito elegante ed hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare e cimentarsi in varie prove creative o sportive. La vincitrice è Lorena Brunato, 60 anni, naturopata, di Genova, mamma di Stefano e Claudio, di 29 e 27 anni. Una bella donna, solare, elegante e dolce, con lunghi capelli castani e occhi verdi e con l’hobby del tango. Lorena, parlando di se, dice di essere una persona comprensiva e con molta volontà, odia la violenza, il suo sogno nel cassetto è quello di vivere 100 anni in salute ed il suo motto è “sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.

Tra le primate anche la forlivese Lorenza Bartolomei: alla 57enne, baby sitter, mamma di Nicolò ed Alessio di 29 e 25 anni, la fascia di "Miss Mamma Italiana Evergreen Damigella d'onore". Tutte le mamme premiate, saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana Evergreen” anno 2021. La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti e da Barbara Semeraro. Ospiti d’Onore le “Madrine di Miss Mamma Italiana”, ovvero le mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni, capitanate da Gabriella Giulia Buso e Patrizia Verlicchi rispettivamente “Miss Mamma Italiana Evergreen 2019” e “Miss Mamma Italiana Evergreen 2020”.