Le eccellenze del territorio, tra locali e vini, nella nuova guida "Emilia Romagna a Tavola": ecco i protagonisti

La guida Emilia Romagna a Tavola, quest’anno nella sua prima edizione, si propone di (ri)scoprire, provincia per provincia, tutto il buono dell’Emilia e della Romagna. A cura di Alberto Cauzzi e Andrea Grignaffini di Passione Gourmet, si va alla scoperta di ristoranti, pizzerie, vini e prodotti di eccellenza del territorio. Tre i locali del territorio segnalati nella guida e diversi vini delle colline forlivesi. Ecco tutti i riconoscimenti:

Ristoranti

Benso - Forlì

La proposta tende a valorizzare sempre più quel regno vegetale che allo stesso tempo si rende protagonista dei piatti e si ritrova come scenografia al di là delle ampie vetrate; sia all’interno che all’esterno si assiste a un gioco di esaltazione e declinazione del verde.

Locanda Alla Mano - Forlimpopoli

Come preannunciato dal nome, la proposta gastronomica di questo locale non ha chissà quali pretese. La cucina è semplice, scandita dalle stagioni e dalle materie prime del territorio, di cui Giovanni si rifornisce quotidianamente e in base alle quali stila il menù giorno per giorno.

Pizzerie

Qbio - Forlì

Un locale contemporaneo, dove è possibile trovare un’ottima pizza condita con estro e fantasia. Accanto alle proposte tradizionali, infatti, spiccano ingredienti insoliti come la Pesca Nettarina di Romagna Igp, o la tataki di tonno presente nella “Tonnara”.

Vini

Balìa di Zola - Balitore Sangiovese Superiore di Romagna DOC 2019

Modigliana

L’azienda ha sede nel Comune di Modigliana, si estende su una superficie di 15 ettari mista tra olivi e vigneti e trapuntata di calanchi, intorno a un vecchio casolare del Settecento. La “Balìa” era un distretto rurale, composto da poche case.

Poggio della Dogana - Belladama Romagna Albana Secco DOCG 2019

Castrocaro e Terra del Sole

Il nome dell’azienda, Poggio della Dogana, si deve al fatto che i vigneti si trovano sul poggio dove anticamente si ergeva la dogana che divideva la Romagna Pontificia dal Granducato di Toscana. Tutti i 20 ettari sono allevati con metodo biologico certificato.

Azienda Agricola Poderi dal Nespoli 1929 - Prugneto Romagna Sangiovese Superiore DOC 2019

Civitella di Romagna

Dal 1929 sono quattro le generazioni della famiglia Ravaioli che, passandosi il testimone di padre in figlio, si sono dedicate alla viticoltura: i figli di Attilio, Antonio e Amleto hanno preferito concentrarsi sulla produzione di vino.

Torre San Martino - Vigna 1922 Romagna Sangiovese Modigliana DOC 2017

Modigliana

Quando iniziarono i lavori di studio per la disposizione dei nuovi impianti, su una collina di arenarie gialle, interamente ricoperta di rovi, fu rintracciata un’antica vigna di Sangiovese allevata ad alberello. La vigna risaliva al 1922.