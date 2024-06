Sta per verificarsi un'esplosione stellare: l'esperto spiega cosa accadrà

Da qualche settimana si legge un po’ ovunque, in particolar modo sui social media, che fra poco assisteremo ad una grande esplosione stellare che si renderà visibile, presumibilmente, nel mese di settembre, dopo ben 80 anni. "Il fenomeno viene descritto come un evento da non perdere e molto spettacolare: ma non è così, per questo motivo intendo fare chiarezza". Ad entrare nel merito è l'astrofilo Mirco Villi.

"La stella in questione è T Crb nella costellazione della Corona Boreale, ben visibile nel cielo estivo con la sua caratteristica forma semicircolare. Per entrare nei dettagli, T Crb è costituita da un sistema binario ovvero da due stelle con queste caratteristiche: una stella nana bianca di piccole dimensioni di appena alcune centinaia di chilometri di diametro, ma con una massa superiore di 1,2 volte quella del nostro Sole. A proposito, il Sole terminerà la sua esistenza fra pochi miliardi di anni proprio in questo modo, dopo aver consumato tutto il suo combustibile di idrogeno. La temperatura superficiale, in condizioni normali, si aggira attorno ai 10.000°C, la sua densità è altissima, in quanto la materia è molto compressa, al punto che 1 cm3 pesa circa 1 tonnellata, generando un forte campo gravitazionale. Poi una stella gigante rossa 70 volte più grande del Sole, quindi con un diametro attorno ai 100 milioni di chilometri, la cui luminosità supera di poco meno 700 volte quella della nostra stella. La temperatura superficiale è di rica 3500°C, mentre la sua massa, nonostante le dimensioni, è di appena 0,7 volte quella del Sole, con una densità della materia molto bassa. Terzo, un disco di accrescimento che ha un diametro di poco meno di 250 milioni di chilometri. Questo disco avvolge tutto il sistema e viene alimentato dal gas di idrogeno e di elio che viene strappato alla gigante rossa da parte della piccola ma potente nana bianca, grazie al suo fortissimo campo gravitazionale", spiega Villi.

"Le due stelle sono separate fra loro più o meno come il Sole e la Terra, il tutto a circa 3000 anni luce di distanza da noi. Se volete sapere quanti chilometri sono, considerate che un anno luce, arrotondando un po’, corrisponde a circa 10.000 miliardi di chilometri che vanno moltiplicati per 3000. Tutto il sistema ruota attorno ad un baricentro comune in poco più di 227 giorni. Come avviene l’esplosione? La gigante rossa trasferisce materia alla nana bianca, principalmente idrogeno ed elio, che si accumula sulla sua superficie fino a che la temperatura e la pressione aumentano al punto da innescare la fusione nucleare dell’idrogeno in elementi più pesanti, provocando un’esplosione che rilascia grandi quantità di energia che portano la stella ad essere 200.000 volte più brillante del Sole ed espelle gli strati esterni che si sono accumulati nel tempo. La temperatura superficiale della nana bianca nel momento dell’esplosione è di milioni di gradi. Nonostante tutto questo evento catastrofico, la stella non viene distrutta e mantiene quasi integra la sua struttura, pronta per un nuovo ciclo che sfocerà in una nuova esplosione dopo 80 anni - chiarisce l'astrofilo -. Dopo l’esplosione la stella resta visibile a occhio nudo per alcuni giorni, fino a tornare gradualmente nella situazione iniziale nelle settimane seguenti, restando comunque visibile con un buon binocolo".

"Nella nostra galassia, la Via Lattea, conosciamo solo 10 stelle che si comportano come T Crb, prendendo il nome di “novae ricorrenti”, perché si distinguono dalle altre centinaia di novae che hanno mostrato queste caratteristiche solo una volta. In realtà, molto probabilmente tutte le novae sono ricorrenti, è solo questione di tempi diversi, rispetto alle 10 conosciute. Il termine “nova” deriva dal fatto che anticamente gli astronomi notavano occasionalmente una stella nuova in cielo che prima non esisteva e che, in un secondo momento, tornava invisibile. La stella T Crb è stata scoperta nel 1866, ma a quanto pare è stata osservata anche nel 1217 e nel 1787. L’ultimo avvistamento risale al 1946. L’evento che avremo occasione di osservare nei prossimi mesi è di grandissimo interesse astrofisico; tuttavia, per i non addetti ai lavori, in sostanza il grande pubblico, il fenomeno passerà inosservato, in quanto è vero che raggiungerà una buona luminosità paragonabile a quella della stella Polare, però ritengo molto arduo per un curioso individuare la stella nel cielo notturno. Personalmente, organizzerò una serata osservativa che prevederà altri oggetti astronomici interessanti, così si potrà toccare con mano la realistica portata dell’evento", conclude.

Mirco Villi è un astrofilo forlivese che ora vive a Cesenatico. Fin da bambino studia il cielo e da oltre 30 anni fa ricerca di supernovae extragalattiche, dapprima con strumenti propri, mentre ora utilizza un osservatorio astronomico professionale in Arizona (USA) con cui studia e ricerca questi fenomeni esplosivi. Fino a oggi ha scoperto ben 281 supernovae extragalattiche, dando così un buon contributo alla ricerca di questi fenomeni catastrofici. Per le sue ricerche e le sue scoperte gli è stato dedicato l’asteroide 34717 Mirkovilli (scoperto da A.Boattini e L.Tesi) dall’Unione Astronomica Internazionale che per l’eternità porterà il suo nome