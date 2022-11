Niente Black Friday per il centro estetico: "La violenza sulle donne non fa sconti, il ricavato della settimana in beneficenza"

C'è grande fermento per il Black Friday, che cade venerdì 25 novembre ed ormai moltissime attività economiche estendono all'intera settimana. Questa tradizione commerciale nasce negli Stati Uniti d'America per indicare il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento (Thanksgiving day), che si celebra il quarto giovedì di novembre. Dal 1952, il giorno dopo il Ringraziamento è tradizionalmente considerato negli USA l'inizio della stagione dello shopping natalizio e dei relativi saldi, anche se il termine "Black Friday" non è stato ampiamente utilizzato fino ai decenni più recenti.

Ci sono anche attività che decidono di intraprendere iniziative diverse, una di queste è l' Estetica il Fiordiloto , centro forlivese, che chiarisce esplicitamente: "Anche quest'anno non aderiamo al Black Friday. Dopo il successo dello scorso anno (sperato, ma inaspettato) anche quest'anno abbiamo deciso di non aderire - spigano dall'estetica -. Come già saprete il Black Friday coincide con la "Giornata contro la Violenza sulle Donne". Informammo i nostri clienti che parte dell'incasso (della settimana del Black Friday) sarebbe stato donato ad una associazione del territorio che sostiene le donne in difficoltà. La risposta dei nostri clienti venne apprezzata così tanto che alcuni presero appuntamenti in quella settimana o anticiparono i loro acquisti natalizi anche se non avrebbero avuto uno sconto".

La desicione è stata allora quella di di replicare anche nel 2022 e quindi parte dell'incasso della settimana che va da lunedì 21 a sabato 26 novembre verrà donato al Centro di Aiuto alla Vita di Forli. "Ringraziamo sin da subito le istituzioni locali del Comune di Forlì e soprattutto l'assessora Andrea Cintorino, con delega alla Valorizzazione del centro storico, Rapporto con i quartieri, Pari oppurtunità, Turismo e Mercati, per averci supportato e per averci dato la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Forlì per le nostre comunicazioni social. Inoltre ringraziamo Elena Fabbri del Centro di Aiuto alla Vita di Forlì per aver aderito alla nostra iniziativa. Le promozioni per i nostri clienti continueranno in altri periodo dell'anno", concludono.