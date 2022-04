Nuovo brano per i fratelli forlivesi Ferrinis: il video girato tra Santa Sofia e il Cineflash

Il brano s’intitola "Io per te morirei" ed è uscito l’11 marzo: un nuovo pezzo della carriera iniziata poco meno di due anni fa, racconta ancora qualcosa del duo forlivese dei fratelli Ferrinis.

"Il testo parla di un rapporto finito, in cui uno dei protagonisti lascia il compagno per un tradimento ed esso disperato non fa altro che ripercorrere il tempo passato attraverso i ricordi", raccontano i giovanissimi Maicol e Mattia, da sempre appassionati di musica, che durante il lockdown hanno deciso di 'evadere' scrivendo canzoni. Con questo brano i cantanti romagnoli hanno voluto raccontare una relazione vissuta al massimo e consumata dai tradimenti per poi finire nel rimpianto.

Il videoclip ufficiale è stato girato in due location diverse, la prima in una casa in montagna dalle parti di Santa Sofia e la seconda al Cineflash a Forlimpopoli. "Io per te morirei" è un viaggio attraverso eclettici suoni synth wave, un connubio tra atmosfere musicali del passato, del presente e del futuro.

Mattia e Maicol Ferrini, classe 1997 e 1998, nascono a Forlì ed hanno un anno di differenza: sono fratelli anche se molti le scambiamo per gemelli. Fin da piccoli coltivano la passione per la musica in particolare per la dance, che è durata fino alla loro adolescenza. Avevano quasi deciso di fermarsi, senza però mai mollare la musica, quando nel giugno 2020 pubblicano il loro primo singolo, "Balla con la luna”. Da allora di strada ne hanno fatta un bel po' e i numeri sono dalla loro: i video sono arrivati a milioni di visualizzazioni, su Spotify sia "Sale" sia "Davy Crockett" hanno superato i 500.000 ascolti e su Instagram i fan sono ormai più di 14.000.