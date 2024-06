A Forlimpopoli per la grande festa dei 50enni. E c'è chi è arrivato dagli Usa, Australia, Taipei, Vietnam e Canada

Dopo il grande successo per la festa in occasione dei 40 anni, il comitato promotore – composto da Patrizia Santarelli, Angela Mangelli, Fabio Marisi, Andrea Gori, Alessandro Righi, Thomas Casadei – ha voluto replicare l’iniziativa, con l’intento di festeggiare ancora una volta insieme. Dopo mesi di incontri per organizzare (prendendo via via appunti e contatti), tutti gli aspetti dell’evento con un'energia da adolescenti, e gli ultimi preparativi si è giunti alla serata di festa.

Tanti gli ingredienti di un incontro davvero memorabile: le etichette con i nomi da appuntare sulla t-shirt "made in 1974", le foto proiettate sulla parete del casolare dove si è celebrato il compleanno collettivo, la colonna sonora costruita insieme, una cena buffet preparata con grande cura così come lo spazio bar e quello musicale, e ancora un breve monologo in forma teatrale con i segni identificativi di una generazione, tanti balli in compagnia. Non poteva mancare la grandissima torta per spegnere insieme le 50 candeline.

Abbracci a non finire, tantissimi sorrisi, un’allegria contagiosa, per una serata indimenticabile di ragazze e ragazze nati nello stesso anno che non si sono mai persi o che hanno saputo, ancora una volta, ritrovarsi. Tra i partecipanti anche una cinquantenne che vive in Kentucky negli Stati Uniti, mentre molti messaggi sono giunti da varie parti del mondo (Australia, Taipei, Vietnam e Canada) da parte di coloro che non hanno potuto essere presenti fisicamente.

Dopo la serata si sono diffusi sulla pagina facebook “Noi forlimpopolesi nati nel 1974” e sulle pagine dei tantissimi partecipanti una marea di messaggi, di reciproci ringraziamenti e parole di entusiasmo condiviso che non solo non si spegne ma che guarda al futuro in attesa di nuovi momenti di festa. Molta la commozione e la convinzione di aver vissuto insieme un momento di grande felicità.

Le parole di Alessandro Righi, fatte proprie dal comitato promotore per ringraziare tutti i partecipanti, rendono bene la gioia che questo evento ha fatto scaturire: “Ci siamo fatti un regalo dal valore inestimabile: ci siamo dedicati del tempo, stretto abbracci e regalato emozioni. Nessuno rivivrà quanto accaduto ieri sera. Nessuno dimenticherà la nostra impresa. Noi per primi. Grazie a tutti”.