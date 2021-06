Festival di Castrocaro, al timone ci sarà Paola Perego. Ecco i cantanti ammessi alle "last audition"

Sarà Paola Perego la regina della 64esima edizione del Festival "Voci Nuove" di Castrocaro. Non si tratta di una prima volta per la moglie di Lucio Presta, già patron della kermesse: nel 1996 lo presentò al fianco di Paolo Bonolis, poi seguirono le edizioni del 2003, quella del ritorno della conduttrice nell'azienda di viale Mazzini, e del 2004. "Il Festival di Castrocaro mi ha sempre portato bene", disse nel 2003 in conferenza stampa in occasione della presentazione della 44esima edizione. Perego tornò a Castrocaro nel 2019 tra gli ospiti di "Incontri al Tramonto", il ciclo di serate organizzato al Padiglione delle terme con i grandi personaggi del mondo della televisione, del giornalismo, della politica e dello sport e che precedevano la finale della 62esima edizione del Festival. Tra gli ospiti ci furono Eleonora Daniele, Rita Dalla Chiesa, Barbara Palombelli, Adriano Panatta, e Matteo Renzi, per citare alcuni nomi.

Tornando al presente, le iscrizioni alla 64esima edizione si sono chiuse il 18 giugno scorso. Le "last audition" si terranno a Castrocaro dal 29 giugno al primo luglio. Questi gli artisti selezionati: Alberto Boschiero in arte Bosco, Alessia Bertonasco, Alessio De Pasquale in arte Depsure, Alice Isnardi in arte Icew, Antonia Clara Palmeri, Antonio Meleddu, Benedetta Bayari in arte Bayari, Bianca & Bianca, Bianca Provenzano, Camilla bernabo’ in arte Sintesi, Claudia Pregnolato in arte Namida, Dario Paletta, Elena Maieli in arte Mailen, Emanuele Corvaglia, Federica Marinari, Giacomo Boco in arte Boco, Gloria Caroppo, Greta Ciurlante in arte Mirall, Humbles, Isoladellerose, Isotta Carapelli, Kevin Carpinteri, Lara Bertuzzo, Leonardo Meconi in arte Leo Meconi, Manuel Colecchia, Marco Cannas in arte Zeep, Margherita Baggio, Martina Boezio, Michele Sette, Nicol Vioto, Pasquale Battista in arte Hale, Piergiorgio Grosso in arte Grossover, Simone Veludo in arte Simo Veludo, Teddibi, Vite Parallele, Vito Coccia in arte Vi Rey e Yassmine Jabrane. Il Festival di Castrocaro può essere considerato come il primo talent nella storia della musica italiana e ha visto nascere grandi star come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek e Laura Pausini, giusto per fare qualche nome