Il video hiphop si gira in piazza Saffi: l'omaggio del giovane artista Solo

Qualche giorno fa i forlivesi che passavano dal centro si sono imbattuti in un'insolita visione: infatti Filippo Ravaioli, classe '98, in arte Solo, ha girato una porzione del video del suo nuovo singolo fra Piazza Saffi, Piazzale della Vittoria e San Domenico: "Avendo ottenuto ottimi risultati nei miei brani usciti in precedenza, ho deciso di valorizzare Forlì girando in parte qui il video del mio prossimo singolo in collaborazione con un altro artista, IlGhost, anche lui classe ‘98, originario del Kosovo ma residente a Milano, anch’egli giovane promessa della scena HipHop non solo italiana ma anche albanese." racconta il giovane artista.

"Il titolo della traccia è ancora un segreto, ma la traccia in sé è sicuramente un ottimo connubio di culture e di realtà, dato che ci sono parti sia in albabese che in italiano." ci rivela sibillino. "Il singolo uscirà molto presto su Spotify, e il video, curato da Daniele Barrhout, videomaker di Milano, subito dopo su YouTube."

"Ovviamente per girare questo tipo di video serve comunicare per tempo il progetto alla questura per poter svolgere in sicurezza le riprese", racconta ancora il giovane artista. "E non solo: per poter rispettare le norme vigenti dovute al Coronavirus, sono state fatte e distribuite il maggior numero possibile di mascherine personalizzate a chi compariva nel video." E non stiamo parlando di due o tre persone, ma di almeno una cinquantina di comparse: "Non era prevista una così grande affluenza non solo di comparse, ma anche di curiosi che per tutto il tempo delle riprese in piazza Saffi sono stati ad osservare. Tra fan e curiosi saranno stati sicuramente più di un centinaio che non hanno esitato a scattare qualche foto. Per non parlare poi di chi, finite le riprese, è venuto a chiedere una foto ricordo o un video di saluti."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In attesa di poter vedere la nostra Forlì omaggiata nel videoclip del nuovo singolo di Solo e IlGhost, i curiosi possono guardare il video della sua ultima canzone, uscita pochi giorni fa su YouTube e che vanta già più di 30mila visualizzazioni: il titolo è "A BB", dal nome della famosa attrice Brigitte Bardot, come spiega lo stesso Solo.