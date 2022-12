Finalissima nazionale per Miss Curvyssima con tre forlivesi in gara

Sabato FICO Eatalyworld di Bologna ospita la finalissima Nazionale di Miss Curvyssima 2022. L’evento, ideato da Samantha Togni, giunto alla sesta edizione ha portato in passerella centinaia di ragazze che una volta venivano escluse solamente per la taglia che indossano. "Un concorso che abbatte gli stereotipi, con la finalità di valorizzare la bellezza in tutte le sue “forme” ed accrescere l’autostima", affermano gli organizzatori.



"La bellezza non è più legata a canoni imposti ma sta cambiando in favore di diversità e inclusione. La vera bellezza sta nello stare bene con noi stessi e nell’accettare il nostro corpo, amandolo così com’è, nel rispetto della salute. Una spinta ad accettarsi e valorizzare le proprie diversità e la propria personalità; al centro della scena c’è sempre la donna con le sue molteplici sfaccettature. Un elogio alla donna a tuttotondo", continuano. Le ragazze in passerella, su indicazione dell’organizzazione, cureranno il proprio look indossando un outfit a loro scelta sentendosi a proprio agio con la propria bellezza e la propria personalità per convincere la Giuria di essere la Miss Curvyssima 2022. Tra loro ci sono tre forlivesi.

Marica Ferilli, 39 anni, di Forlì ma nata a Gallipoli è parrucchiera con una passione per il canto e i balli reggae. Ha deciso di iscriversi a Miss Curvyssima perché si piace molto e vuole che ogni donna si accetti per quello che è. Il suo motto è "nessuno è perfetto". Pensa che non ci sia cosa più bella di una donna che si fa bella semplicemente per piacere a se stessa . Della sua terra, la Romagna, porta un bel piatto di cappelletti invece, della sua terra di origine, i ricci di mare.

Erica Bombardini, 37 anni, di Forlì è un'impiegata tecnica e appassionata di canto, ha il sogno di diventare navigatrice alla Dakar e aiutare suo marito. Ha deciso di partecicpare a Miss Curvyssima convinta da un'amica ed essendo lei una donna competitiva e curiosa voleva farsi nuove amiche e mettersi in gioco. Il suo motto è "vivi e lascia vivere!". Della sua terra porta la passione per i motori, la simpatia e la buona cucina romagnola.

Isabella Giuliana Costantino, 20 anni, originaria di Sebe? in Romania ma vive a Forlì ed è una studentessa universitaria di ingegneria e scienze informatiche che attualmente sta studiando per il test d'ingresso a medicina. Nel tempo libero cerca di tenersi in allenamento andando in palestra e leggendo libri. Ha deciso di partecipare a Miss Curvyssima in primis perchè è un concorso che tratta la body positivity, inoltre per vivere una nuova esperienza e uscire dalla sua comfort zone. Il suo motto nella vita è "Carpe diem". Della sua terra, avendo origini sia rumene che pugliesi, porta i tratti estetici dell'est ma allo stesso tempo i colori, la loquacità, la gentilezza e l'allegria del sud.

Durante la serata le concorrenti avranno l’opportunità calcare la passerella come vere modelle professioniste indossando gli abiti di Sophia Curvy e di Susystar by Susymix, brand internazionali Made in Italy specializzati nella realizzazione di capi che valorizzano le forme. Un momento magico in abiti da sposa a cura dell’Atelier Ortega e la presentazione di acconciature con extensions da parte di Great Lenghts completeranno una serata ricca di emozioni. La finale di Miss Curvyssima 2022 è condotta da Samantha Togni e Fabrizio Cremonini. Le coreografie sono a cura di Rocco Cagné.



L’ingresso è libero previo acquisto del ticket di ingresso al parco.