Finale Regionale di Miss Principessa d'Europa 2021: la forlivese Sofia Focacci conquista la giuria

Sabato, nella cornice verde del Parco Terme Panighina di Bertinoro, è andata in scena la Finale Regionale di Miss Principessa d’Europa 2021. Dodici splendide ragazze hanno sfilato in passerella davanti agli occhi attenti della giuria e del numeroso pubblico, presentatore e organizzatore dell’evento Carmelo Tornatore. Al termine delle tre uscite sono state premiate con la fascia di finalista nazionale Sara Fagioli, 19 anni di Cesena; Emily Arpino, 15 anni di Cervia; Luisa Weyl Moreira, 19 anni di Parma; Maria Beatrice Pasini, 19 anni di Reggio Emilia; Stella Sozzoni, 16 anni di Forlì; Erika Lago, 19 anni di Pisa; e Venere Vaskautsova, 17 anni di Ferrara.

La coroncina della più votata dalla giuria è andata sul capo di Sofia Focacci, 16enne di Forlì. Le ragazze hanno sfilato coi costumi 2bekini e gli occhiali dell’Ottica Travisani di Cesena, pettinate dalla parrucchiera delle Miss Marisa Martini di MMparrucchieri. Fotografi ufficiali Renato Rivalta, Alessandro Piscaglia, Fabrizio Ruberti e Alfredo Moglianesi. In giuria era presente anche il Patron del concorso Devis Paganelli che attende le Miss premiate alla Finalissima Nazionale 13-17 settembre a Rimini e Riccione, in compagnia di 100 ragazze da tutta Italia. Al termine della serata Paolo Cassetta di Ca’Lunga ha omaggiato tutte le Miss con bottiglie di vino per proseguire i festeggiamenti del compleanno di Tornatore.