“Miss Curvyssima” a Forlì incorona le ultime finaliste: ecco chi sono

Sabato 10 dicembre si è tenuta l’ultima tappa di “Miss Curvyssima” a Forlì, che ha visto passare in finale nazionale le ultime concorrenti che si ritroveranno il 17 dicembre a Bologna presso il Fico Eataly world. Le concorrenti che sono riuscite a conquistare un posto per la finale sono state: Laura Morena come Miss “Smoking Club” e Eleonora De Lauri come Miss “Plus Size”. Altre ragazze si sono aggiudicate una fascia: Lavigna Vicerdini come Miss "Trilly parrucchieri”, Jenny Fortini come Miss “corso della repubblica 150”, Daniela Pignalosa come Miss “Pizzeria del Foro”.

E ancora Sara Luzzaro come Miss "Mondo del pane”, Alice Mancin come Miss “Chinesiologi”, Daria Mannino come Miss “Key O’ “, Camilla Antonarola con il titolo di 3° class. come Miss “Femme Fatale” e Laura Marconi con il titolo di 2° class. come Miss “Moda”. A concludere la serata una sfilata di occhiali by Key O’ negozio di Forlì che ha fatto immergere gli ospiti in un evento di alta moda.

"Miss Curvissyma è un concorso dedicato alla bellezza femminile 'Curvy' e 'Plus-Size' (taglia 44+) - si legge sulla pagina Facebbok del concorso -. Le statistiche rivelano che le taglie più vendute partono dalla 44/46. Molti stilisti, di recente, propongono capi curati nei dettagli per esprimere la sensualità della donna "morbida". Icone curvy come Ashley Graham, Victoria Lee, Robyn Lawley, Gabi Gregg, sempre più spesso compaiono sulle copertine di moda a dimostrazione che essere sexy non è riservato alle sole taglie 38. Questo concorso, ideato da Samantha Togni, si prefigge di dare spazio alla maggior parte delle donne che "con qualche kg in più" non possono rientrare nell'olimpo dorato dell'alta moda".