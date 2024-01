Fiorello ironizza sul vertice tra Von Der Leyen e Giorgia Meloni: "Piadina, stracchino e Pnrr. Hanno fatto una ricetta nuova"

Ha avuto ribalta nazionale il vertice bilaterale di mercoledì mattina in Comune a Forlì tra la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen. L'apertura dei quotidiani nazionali era dedicata all'incontro di circa un'ora tenutosi all'ombra di Aurelio Saffi, durante il quale si è discusso delle risorse economiche del programma 'Next Geneation Eu' - quello che finanzia l'italiano Piano di Ripresa e Resilienza (Pnrr) - per 1,2 miliardi da destinare alla ricostruzione e al rafforzamento delle difese idriche dell'Emilia-Romagna contro future alluvioni, ma anche del prossimo Consiglio Europeo, con al centro la guerra in Ucraina e il piano sull'immigrazione.

Non poteva mancare l'ironia di Rosario Fiorello, che ha aperto la rassegna stampa quotidiana di "Viva Rai Due" - il programma in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.15 dal glass del Foro Italico di Roma e preceduto dal "Mattin Show" - proprio con l'incontro tra i due massimi vertici delle istituzioni europee e italiane. "E' successo di tutto ieri (mercoledì per chi legge, ndr) - ha esordito Fiorello, mostrando il "Corriere della Sera" spalleggiato da Fabrizio Biggio e Mauro Casciari -. E' venuta Ursula Von Der Leyen e con Giorgia ha fatto il patto della piadina. Si sono baciate, dette di tutto, hanno 'magnato' e pianto. Piadina, stracchino e Pnrr. Hanno fatto una ricetta nuova. E' stato l'incontro di cui tutti stanno parlando".