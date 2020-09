Grande Fratello, fisico scolpito per Denis Dosio: sette mesi tra dieta e allenamenti, "Ammetto che è tosta"

Entrerà venerdì nella casa del Grande Fratello Vip l'influencer forlivese Denis Dosio. In attesa di entrare nel vivo del reality show, ha pubblicato un post sui social che non è passato inosservato, mostrando la sua trasformazione fisica negli ultimi 7 mesi, evidenziando i sacrifici fatti e l'impegno messo durante gli allenamenti. Dal 13 febbraio al 13 settembre, evidenzia Dosio, "non è stato semplice".

Confessa: "In questi 7 mesi non sono mai andato oltre alla mia dieta calcolata al grammo, mai saltato un’allenamento e da quelle 4 mura non ne sono mai uscito se non finivo l’allenamento sputando sudore. Sapevamo di avere un’obbiettivo e dovevamo raggiungerlo. Ammetto che è tosta vedere tutti davanti a te mangiare le cose più buone che ci possano essere mentre tu al tuo fianco hai solo un piatto di riso e pollo e un totale di 2 pizze in sette mesi ma tutto ha un prezzo, non scordatevelo mai. Non ho mai amato i limiti, e non inizierò da oggi".