Focus sulle colline, continua la rinascita post-alluvione di Modigliana: a giugno arriva la Cena itinerante

La Cena Itinerante sbarca a Modigliana, per mettere al centro le colline segnate dall'alluvione.Lo annunciano gli organizzatori faentini di Distretto A: "Il 2023 per la nostra città Faenza, il nostro quartiere, e la nostra regione è stato un anno impegnativo e sfidante. Abbiamo, come tutti, raccolto fango, acqua e forze cercando di aiutare chi nelle nostre strade aveva perso tanto. Abbiamo anche organizzato una cena itinerante a settembre, che ci ha confermato quanto sia amato questo evento. Nel 2024 vogliamo accendere l’attenzione sulle nostre colline, sfregiate da alluvione, frane e terremoto, e stiamo lavorando ad una edizione ancora più itinerante della nostra cena, spostando l’evento dalle strade del Distretto A, ai vicoli del borgo di Modigliana".

"L’idea nasce dall’incontro con il gruppo dei volontari del progetto “Sentieri Agrourbani” che, come noi, crede ci sia ovunque “il bello e buono ancora da scoprire, raccontare e camminare”". Il lavoro di promozione avviato dai Sentieri Agrourbani, basato sul far conoscere il territorio di Modigliana tramite il movimento lento, ha subito un forte arresto nel post-alluvione, dopo il crollo di gran parte della rete sentieristica tramite la quale era possibile muoversi per le vallate circostanti. Al motto di “ripartiamo dal centro”, dopo un momento di grande sconforto, il gruppo di lavoro si è rimesso in moto, da un lato ricostruendo la rete dei sentieri, dall’altro immaginando nuovi modi che connettano l’”urbano” con l’”agro”. "E con entusiasmo reciproco ci accingiamo a collaborare per dare a tutti la possibilità di esplorare i vicoli più storici, connettendosi ai prodotti del territorio e alle sue storie, sempre ispirati da un tema, che stiamo mettendo a punto. In questo momento stiamo mappando gli spazi di Modigliana adeguati e interessati al progetto, e stiamo iniziando a selezionare ristoranti, cantine e produttori. Il primo, speriamo di una lunga lista, partner è Habitat, il collettivo di creativi insediato da tre anni a Tredozio, che curerà il programma di eventi e laboratori diffusi dell’evento", raccontano.

Tutti i dettagli dell’evento, che si terrà il 14 giugno arriveranno prossimamente.

Sentieri Agrourbani

Progetto inaugurato nel 2021 per volontà dell’Amministrazione comunale, in forte sinergia con tante persone innamorate del proprio territorio, tanto da renderlo un vero e proprio progetto di comunità che nasce dalla volontà di valorizzare i tanti aspetti del territorio, cercando di creare un filo conduttore che unisca storia, racconti, arte e bellezze naturali. Il territorio di Modigliana, grazie alla sua collocazione geografica e morfologica, ha reso il borgo un importantissimo nucleo nei secoli: i Conti Guidi, la trafila garibaldina, l’800 fra l’arte di Silvestro Lega e l’Industria della Seta, Maria Stella Chiappini e le relazioni con il casato d’Orleans, la storia partigiana, il recento sviluppo del design industriale, le eccellenze vitivinicole, la riserva sperimentale di Montebello e i paesaggi delle tre vallate del Tramazzo, Ibola e Acerreta, sono solo alcuni degli elementi fra cui l’amministrazione comunale ha voluto tessere un unico filo rosso, una linea senza distinzioni fra i nuclei storici, tessuto urbano e campagna, ma capace di trovare narrazioni coerenti che possano raccontare con semplicità di informazione il patrimonio comunale.

Habitat

E’ un insediamento cult(r)urale permanente situato sopra a Tredozio, presso Cà de Monti, immerso nella Romagna Toscana al confine con il Parco delle Foreste Casentinesi.

Da luglio 2021 si occupa di coinvolgere, ospitare, collaborare e supportare artisti, studenti e operatori culturali attivi in varie discipline, nonché di offrire laboratori ed eventi che possano inserirsi attivamente nella vita culturale e sociale della comunità (ultra)territoriale. Cà de Monti è diventata così luogo di vita, espressione e progettualità per un gruppo di giovani sotto i 30 anni, composto da un direttivo permanente e un numero variabile di collaboratori e residenti, attivi nelle proprie pratiche e di supporto alla progettualità di Habitat. Lo sviluppo del percorso è parallelo alla vita delle persone coinvolte e si articola in iniziative ed appuntamenti più o meno formali, adattandosi e rispondendo alle condizioni umane ed ambientali del territorio.