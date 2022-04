Forlì e il territorio protagonisti su Artribune: dalla mostra su Maddalena, all'architettura razionalista, a Palazzo Romagnoli

Partendo dalla nuova grande mostra inaugurata a fine marzo ai Musei San Domenico, che quest'anno indaga la figura di Maria Maddalena, la città di Forlì è protagonista di una piccola guida sulla famosa testata di arte e cultura contemporanea Artribune.

“Forlì, la Forum Livii di fondazione romana (II secolo a.C.), è oggi una cittadina culturalmente vivace, che si incontra lungo la Via Emilia, nella parte orientale della Pianura Padana, ma sta a poche decine di chilometri dalla Riviera adriatica, e per altro verso già guarda all’Appennino Tosco-Romagnolo. Proprio la sua posizione strategica, insieme al susseguirsi di dominazioni e culture e alla storia urbanistica del Novecento fascista ne hanno forgiato l’aspetto e l’identità. Se siete in città per visitare la mostra sulla Maddalena, meglio non perdere l’occasione per saperne di più. Su Forlì e sui suoi dintorni”, si legge nell'articolo, che introduce la fotografia della città e del territorio. Anche il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini affrema a riguardo: "In un circuito virtuoso, unico e straordinario di luoghi tutti da scoprire, Forlì si conferma sul podio delle città d'arte e di cultura, meta di turisti e appassionati di grandi mostre".

Nei consigli su cosa vedere a Forlì vengono citati piazza Saffi, la basilica di San Mercuriale, i quattrocenteschi Palazzo del Podestà e Palazzo Albertini, il Palazzo delle Poste. Come percorso tematico viene suggerito un itinerario sulle orme del Palmezzano, toccando la chiesa di San Biagio e San Mercuriale. Poi vengono citate anche la storia di Torre Numai e, nell’area di via Curte, “gli orti storici di fondazione longobarda, citati anche da Dante, che a Forlì giunse per trascorrere parte del suo esilio”. Un paragrafo è dedicato all'architettura razionalista, con il Padiglione maternità e infanzia dell’ospedale, il palazzo Orsi Mangelli, il Collegio Aeronautico, i palazzi gemelli di piazzale della Vittoria, l’Arena forlivese e il Palazzo della Fondazione Livio e Maria Garzanti. Ma non è finita qui: il viaggio delineato da Artribune non poteva non fare tappa a Palazzo Romagnoli, entrando nel vivo delle Collezioni civiche del Novecento, in particolare di quella dedicata a Giuseppe Verzocchi.

Anche la Fondazione Dino Zoli trova spazio in questa piccola guida, partendo dalla mostra che celebra il 50esimo anniversario dell’attività imprenditoriale, ma non vengono dimenticati nemmeno i murales di Forlì. Poi Villa Saffi, il percorso razionalista a Predappio, da Casa Becker all’ex Mercato dei Viveri arrivando alla chiesa di San Antonio e l’ex Casa del Fascio, con una puntata anche alle terme e al sito geologico dello spungone a Castrocaro.

L'articolo si conclude con alcuni consigli su dove mangiare: da Benso all'Amorosa, dalla Trattoria Petito arrivando a Predappio La Vecia Cantena d’la Prè.