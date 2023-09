Anche dall'estero per la sfilata benefica di barbe: raccolti 250 euro per le famiglie alluvionate

Tanta solidarietà per le famiglie colpite dall'alluvione dello scorso maggio da "Forlì N’ Barba", l'evento benefico del 10 settembre scorso patrocinato dal Comune di Forlì nato da un'idea di Mattia Cuzzoni, alias "Lo Stregone della Barba" con la collaborazione di Riccardo La Corte, e che si è svolto a "Casa La Corte". L'appuntamento ha visto una numerosa partecipazione di concorrenti alla sfilata di barbe provenienti anche dall'estero e brand del settore barberia (come Proraso, Ariana & Evans shaving products, Omini traditional gentleman tools, DeathGrip moustache and beard products e Vikicon official).

Non sono mancati gli ospiti d'eccezione del mondo social, come Luca Dinaro, Patrizio Vagelli, Samurai Shaving e Stay Shaved, oltre ai più grandi Barbieri d’Italia come Paolo Barrasso da Torino, Davide Tonelli (Il Duca) da Mantova e Massimo Pannuzzi da Foligno. In totale stati raccolti 250 euro che andranno in beneficenza alle famiglie colpite dalla tragica alluvione di maggio. Presente alla serata anche il consigliere comunale Albert Bentivogli. "Questa prima edizione è l’incipit della serie di eventi che sarà a cadenza annuale - spiegano gli organizzatori -. Un ringraziamento sentito va a tutti i partecipanti e curiosi accorsi". Ed è già confermato che ci sarà il prossimo anno la seconda edizione.