Cibo a domicilio: ecco la top 10 dei ristoranti a Forlì

Pare, purtroppo, che la chiusura di bar e ristoranti, specialmente la sera, ci accompagnerà ancora per qualche tempo. La consegna a domicilio è una strategia che già in tanti esercizi commerciali avevano messo in pratica, ma con l'emergenza sanitaria, quasi tutti i ristoranti, costretti alla chiusura, hanno deciso di imbarcarsi in questa avventura, chi con personale proprio, chi affidandosi ai rider dei servizi di food delivery.

In rete, come sempre gli utenti valutano il servizio e la qualità del cibo, anche attraverso Tripadvisor. Siamo andati a cercare la classifica dei 10 migliori ristoranti forlivesi con consegna a domicilio, tra i quali compaiono ristoranti che effettuano storicamente questo servizio. Ricordiamo che per consultare l'elenco di tutte le attività che consegnano a domicilio in città si può consultare anche il sito https://www.forliadomicilio.it/, nato per dare una mano ai commercianti durante le restrizioni conseguenti alla pandemia.

Ma torniamo alla classifica:

1 - Al primo posto troviamo un ristorante del centro storico, specializzato in hamburgher: "Burghetto", in via Giorgio Regnoli, 25. Ai clienti piace la ricerca degli ingredienti, tra i quali pane artigianale, carni certificate, proposte vegetariane e vegane: da Burghetto non si possono gustare solo hamburgher, ma anche fritti e piatti fuori menù.

2 – Al secondo posto non poteva mancare il piatto più quotato per la consegna a domicilio, ovvero la pizza. Gli utenti di Tripadvisor hanno scelto la pizzeria "Il Disco Volante" di viale Risorgimento, 116. La pizza con prodotti italiani e biologici, impasto leggero e digeribile ha avuto grande successo.

3 – In terza posizione si passa alla cucina etnica, giapponese in particolare, con “Sushi king”, in via Campo di Marte 66. Il take away di cucina giapponese, è molto apprezzato per il rapporto qualità prezzo e la pulizia, oltre che per il gusto delle pietanze che offre nel vasto menù.

4 – Ancora sushi in quarta posizione, con il “College sushi” di viale Vittorio Veneto 11, locale nato nel 2015, con la filosofia di proporre il “vero” sushi in città, utilizzando materie prime di qualità. Questo aspetto è estremamente apprezzato dalla clientela.

5 – In quinta posizione ancora una proposta di hamburgher, “Amburgheria creativa”, in via Romeo Galli, 24. La scelta di elimnare l'h' vuole rappresentare la ricerca di fornitori a km zero, trasformando quello che in molti casi è tradizionalemnte junk food in un prodotto sano, di qualità e creativo, questi sono gli aspetti più apprezzati.

6 – Al sesto posto un locale che offre dalla colazione al brunch, a pranzi e cene veloci, “Q-Corner”, in viale Bolognesi 2/4 (angolo via Corridoni). I clienti amano cornetti, pizze, torte, rigorosamente con lievito madre, ingredienti biologici, prodotti vegetariani e vegani e varietà anche per chi soffre di intolleranze.

7 – Si torna alla pizza con “La Tegia di Ogni” in settima posizione. Il locale di via Plauto 51 (angolo via Decio Raggi), offre però anche piadine, crescioni e gastronomia. Molto apprezzate, oltre al gusto dei piatti, la varietà di proposte per vegani e vegetariani.

8 – In ottava posizione “Pizzeria Smile”, in via Cervese 99. I clienti amano l'impasto a lunga lievitazione per un'alta digeribilità, la qualità degli ingredienti, la cura nella preparazione e il rapporto qualità prezzo.

9 – Ancora pizza in nona posizione, con “Pizzeria Paperoga”, in viale dell'Appennino 577/C . Ricerca nella scelta degli ingredienti, tra cui la miscela di farine, lievito madre e sale di Cervia. Oltre a questo i clienti apprezzano la grande disponibilità del personale.

10- La classifica si conclude con la pizza, questa volta quella di “Pizza 99”, in via Decio Raggi 99. Locale che effettua asporto e domicilio, con fritti di ogni genere accanto alle pizze, scegliendo prodotti 100% italiani e lunga lievitazione. Molto apprezzata anche la cordialità del personale.